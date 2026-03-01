Затриманий Бельгією та Францією російський танкер

У ніч неділі, 1 березня, Бельгія та Франція затримали нафтовий танкер, що належить російському тіньовому флоту. Судно супроводили до порту Зебрюгге, де його пізніше заарештували. Про це повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен в соцмережі «Ікс».

За його словами, операцію під назвою «Блакитний порушник» провела група «надзвичайно відважних військовослужбовців».

«Без свого тіньового флоту Путін не може воювати проти невинних українців. Тому ми вилучаємо ці кораблі. Один за одним. Доки його агресивна війна не припиниться», – написав Франкен.

Він зазначив, що попри невеликі розміри, Бельгія є засновницею НАТО та ЄС і серйозно ставиться до своїх обов’язків.

«Після років занепаду та відмови від своїх обов’язків Бельгія нарешті повернулася. Коли це важливо, ми не ховаємося. Ми виступаємо», – заявив бельгійський міністр оборони.

Прем’єр-міністр країни Барт де Вевер додав, що Бельгія дотримуватиметься міжнародного морського права та забезпечуватиме безпеку своїх територіальних вод.

Як повідомляв ZAXID.NET, 9 лютого військові США в Індійському океані затримали судно Aquila II, яке, за даними української розвідки, належить до тіньового флоту Росії та залучене до експорту нафти в обхід санкцій.