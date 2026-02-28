Батькам-вихователям обрали запобіжні заходи

Прокурори повідомили про підозру у катуванні двом батькам-вихователям будинку сімейного типу у Дніпрі. Подружжя роками застосовувало фізичне та психологічне насильство до дітей віком від трьох до 10 років.

Як повідомив Офіс генерального прокурора 28 лютого, про систематичні знущання розповів найстарший вихованець, коли вступив до навчального закладу.

За даними слідства, дітей били, принижували, ізолювали й примушували до важкої праці. Батьки-вихователі залишали неповнолітніх без їжі, змушували ходити по камінню до крові, спати на дерев’яній лавці без постелі. За «непослух» – голили наголо.

Зараз діти перебувають у безпечних умовах, а дитячий будинок сімейного типу розформовано.

Суд обрав запобіжні заходи двом батькам-вихователям. Окрему правову оцінку нададуть діям посадовцям служб у справах дітей, які під час перевірок порушень не виявляли, додали в ОГП.