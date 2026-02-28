Наразі Андрій Українець перебуває під вартою з правом внесення застави

Родина затриманого за підозрою в хабарництві командувача логістики Повітряних сил Андрія Українця за останні роки набула нерухомості орієнтовно на мільйон доларів. Про це йдеться в новому розслідуванні Bihus.Info, оприлюдненому 27 лютого.

За даними журналістів, значна частина майна оформлена на батьків-пенсіонерів полковника, якого підозрюють у причетності до масштабної схеми розкрадання коштів оборонного бюджету.

Зокрема, 72-річна мати посадовця Ольга Українець у 2025 році зареєструвала ФОП, після чого придбала апартаменти в комплексі Mountain Residence на гірськолижному курорті Буковель. Вартість такого житла оцінюють приблизно у 6,5 млн грн.

Також на матір полковника записані маєток під Житомиром і одразу кілька квартир у Києві, зокрема у житлових комплексах «Файна Таун» та «Варшавський». Розслідувачі зазначають, що до реєстрації підприємницької діяльності пенсіонерка бізнесом не займалася.

Частина активів оформлена й на 26-річного сина Українця Іллю, який нещодавно закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова і нині працює лікарем. Він є власником квартири у київському ЖК «Варшавський», кількох будинків та земельних ділянок на Житомирщині, а також паркомісця у новому ЖК під Житомиром.

За підрахунками журналістів, сукупна вартість майна, придбаного родиною в останні роки, може становити близько 1 млн доларів. Водночас у деклараціях самого військового зазначені лише кілька земельних ділянок, квартира та два старі автомобілі – «москвич» і Volkswagen Passat.

Нагадаємо, командувача логістики Повітряних сил Андрія Українця та начальника управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка затримали під час отримання 320 тис. доларів хабаря. Правоохоронці зʼясували, що військові налагодили схему привласнення державних грошей під час облаштування укриттів для літаків Сил оборони.

27 лютого суд обрав для Українця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці або внесення застави у 7 млн грн.

Володимиру Компаниченку призначили запобіжний захід – його відправили під варту строком на 60 діб з можливістю внесення застави розміром 6 млн 980 тис. грн.