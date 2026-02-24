Любов і боротьба жінок в реаліях війни

Колись жінок полюбляли називати слабкою частиною людства. Сьогодні війна в Україні доводить протилежне: навіть у найскладніших обставинах українки проживають те, що складно уявити середньостатистичній європейці десь у Празі чи у Вероні. Хоч, мабуть, самі українки це не часто визнають.

Ці три історії – відображення українського жіноцтва з 24 лютого 2022 року. Відображення любові, втрат і надії. А ще сили. Тієї, яка притаманна лише жінкам.

Поезія і штурм: історія жінки на війні

«Крізь всі сніги і чорні зими

я обіцяю, що нестиму

все те, що робить нас живими,

усіх, хто робить нас живими»

Ці рядки написала 37-річна поетеса і музикантка Єлизавета Жарікова. І сьогодні Єлизавета доводить: військова форма їй личить не менше, ніж поезія.

На питання, чи вдається писати вірші під час служби Єлизавета посміхається і каже, що це найменш проблемна робота у війську. «Єдине, – каже вона, – не завжди є на це час і сили».

Коли на початку повномасштабної війни Єлизавета прийшла у військо, то намагалась приховати те, чим займається.

«Більшою мірою хотіла, щоб мене сприймали як військову, яка працює на бойовій посаді, виконує свої обов'язки якісно і не було оцього: “Та ти ж митець, ти ж дівчинка, та куди ти там підеш”», – розповідає жінка.

Перші півроку їй вдалося зберегти анонімність. А згодом, коли всі познаходили одне одного в соцмережах, таємниця відкрилася – всі дізнались, що Єлизавета поетеса та музикантка, яка навіть видала збірку «Мурахи Йоганна Себастьяна».

Єлизавета вивчала літературну творчість в університеті ім. Тараса Шевченка

Після розкриття цивільного минулого Єлизавети, побратими та посесетри не почали сприймати її по-іншому. Вона, посміхаючись, каже, що у війську її ніколи не бачили в аплуа панянки.

«Мене, мабуть, сприймали якнайменш піднесену істоту, на кшталт якоїсь там прекрасної дами, тому що я дуже матюкаюсь. Я можу бути різка і некомфортна в спілкуванні, особливо, якщо це стосується питання сексизму, оцінки моїх професійних якостей з того погляду, що я жінка. Тому не думаю, що мене сприймали як принцесу, довкола якої всі лицарі мають служити», – розповідає Єлизавета.

«Я займаюсь музикою і поезією, але це не робить мене не створеною для війни»

Військовослужбовиця запевняє, що ніколи не відділяла себе від реального світу через творчість.

«Я займаюсь музикою і поезією, але це не робить мене не створеною для війни», – каже вона, додаючи, що ще з 2013 року боролося проти режиму Януковича та брала участь в Революції Гідності, а потім волонтерила.

З цього часу війна присутня в її житті: у 2014 багато друзів пішли воювати, а в однієї з близьких подруг на фронті загинув чоловік. «Я ще тоді хотіла піти на війну, але недотиснула. Двічі мені відмовляли і я більше не старалася», – ділиться Єлизавета і каже, що один з її віршів у збірці так і починається «З тих пір, як я не пішла на війну, я не вмію вчити дітей музики».

Поетеса збиралася до війська ще до повномасштабного вторгнення. Фото надала Єлизавета

Жінка розповідає, що мобілізуватися 24 лютого 2022 року для неї було логічним кроком. Ще в грудні 2021 року вона подала документи на службу за контрактом у ТрО. 20 лютого 2022 року Єлизавета пройшла медкомісію, отримала контракт резервіста, далі – фінальні підписи, співбесіда з командиром та навчання. А 24 лютого вона вже стала до лав оборони, хоч і не мала бойового досвіду.

«Це був день, коли вирішувалось все дуже швидко. Вони спитали: “Що ти вмієш?” Кажу: “Що треба, те і вмію”. “А набирати на комп'ютері швидко вмієш?” Кажу: “Дуже добре вмію”. І в перші дні оформлювала добровольців, які приходили до територіальної оборони».

«Сьогодні ти розпаковуєш людину з чорного мішка»

Згодом Єлизавета перекваліфікувалась на бойового медика та набиралася досвіду у більш досвідчених бійців. Вона згадує, що їздила на евакуації, проте применшує свою роль – каже, що нічого особливого не робила.

«Дуже часто моя роль полягала в тому, щоб просто докрутити турнікет, зробити перев'язку, притримати в кузові бійця, обійняти, щоб ми звідти не випали або скоординувати роботу».

На війні смерть дихає в потилицю – Єлизавета ж каже, що своєї смерті в моменті не боїться, бо не завжди її усвідомлює. Проте звикнути до смерті інших неможливо, але і цей досвід доводиться проживати дистанційовано. Військова розповідає, що на фронті неможливо впадати в повноцінний стан горювання щоразу, бо просто з цим не справишся.

«Вчора пив каву з людиною і читав їй моралі, як правильно складати аптечку, а сьогодні ти розпаковуєш цю людину з чорного мішка. Або просто дивишся з дрона трансляцію, чи чуєш по рації, як когось з твоїх вбивають, або безпосередньо бачиш, як людина перебуває в гіповолемічному шоці. І ти розумієш, що ми її звідти не винесемо. Це не можна сприймати як щось нормальне, але ти далі працюєш як машина».

«Щоб керувати дроном, член не потрібен»

Єлизавета спокійно говорить: попри успіхи у роботі на фронті, радість стає чужою емоцією. Та й сум теж. Людина не відчуває майже нічого – все перетворюється на рівну лінію. А коли потрапляєш в безпечні умови, то, каже військова, може «накрити». І у неї таке було. Але вона звернулася по допомогу до психіатра та приймала ліки.

Жартує, що різні її емоційні моменти на фронті інші намагались пояснити жіночим циклом, мовляв, ПМС. Але вона на це реагує іронією або жорстко присікає такі розмови.

«Якщо так працює моє тіло, то чи треба з цього сміятися? Так – в певний день я можу більше відчувати якесь пригнічення чи бажання на комусь зірватися. Це справді є. Але чи ми можемо витягнути військо одними чоловіками без жінок на будь-яких посадах? Ні. Щоб керувати дроном, член не потрібен».

Поетеса стверджує: без жінок у війську не обійтися. Фото з фейсбуку Єлизавети

Єлизавета каже, що їй пощастило – у неї немає сильного болю при менструаціях, проте питання рясних кровотеч та гігієни на фронті є актуальним. Вона використувала серветки для інтимної гігієни, бо помитися часто просто неможливо. Ба більше, від стресу відбувалися збої у циклі. Регулярний цикл для жінок – сигнал про добре здоровʼя.

«Я думаю над тим, щоб народити дитину. І от один з перших аналізів, які треба здати - це перевірити свою фізіологічну спроможність до цього, і мені стрьомно. Мені 37 років. І я після всіх цих пригод боюся, що резерву яйцеклітин може бути недостатньо».

«Мене врятувало те, що гранати біля голови не розірвалися»

Під час одного з бойових виходів Єлизавета отримала поранення – жартує, що вона штурмовик одного штурму. Під час Бахмутської операції в період контрнаступу вийшли на складне завдання: потрібно було закріпитися на позиціях після штурму. Тоді ж почався інтенсивний обстріл. Оскільки Єлизавета була в групі евакуації, то, згадує, навіть не у всіх були лопати собою, щоб викопати окоп. А коли виносили тіло загиблого побратима, то їх знову «накрили» і поранених стало більше.

«Ми ледве вийшли звідти живими. Спочатку у мене потрапили уламки міни, а потім ще прицільно добивали дронами та гранатами. І дві з цих гранат розірвалися. В мене було поранення обох ніг. Мене врятувало те, що дві гранати, які скинули біля голови, не розірвалися».

Військовослужбовиця після поранення. Фото надала Єлизавета

Після поранення Єлизавета швидко відновилася та повернулася в підрозділ. Хотіла бути ефективною в піхоті, але під час тренування зістрибнула з техніки на сніг і зламала ногу, після чого стала обмежено придатна. Та попри це не залишила військову справу: вона працювала в евакуаційній групі.

Військова наголошує, що жінкам треба займатися силовими вправами, бо сьогодні це питання виживання.

«Жінка має бути функціональною, здоровою, сильною. І бути сильною – це класно. І я би хотіла, щоб українську жінку не сприймали в якійсь окремо виділеній для неї ролі».

«Складність не в тому, щоб зберегти жіночність на фронті, а в тому, щоб її відновити»

Для Єлизавети жіночність – це коли людина не загрубіла ні душею, ні внутрішнім світом, коли не боїться проявляти ніжність і бути вразливою, коли вміє бути присутньою в моменті, створювати довкола себе простір, в якому легко і в якому є місце для всіх емоцій. І вона приймає себе, в тому тілі, в якому вона є.

Проте армія змінює відчуття власної жіночності. Єлизавета зізнається: «Складність не в тому, щоб зберегти, а в тому, щоб відновити». Адже, на її думку, в армії треба виявляти менше емоцій, бо емоційність можуть сприйняти як слабкість.

«Я трошки загрубіла. Можливо, колись мені доведеться відновлювати і жіночність і свої природні способи поведінки. Якось чоловік мені сказав: “Боже, як ти жахливо матюкаєшся”. І посміявся. Або сказав, що я назавжди зіпсована армією», – розповідає військова.

Попри витримку і внутрішню силу, які війна вимагає від жінок, Єлизавета переконана: самій не впоратися.

«Дуже часто підтримка жінки жінкою – це одна з найбільших точок опори. В мене дуже класні подруги. Без нашого чатика зі смішними назвами, я, мабуть, не вижила б у певні моменти свого життя», – розповідає поетеса.

Підтримка інших жінок стала для Єлизавета опорою. Фото з фейсбука Єлизавети

Любов, війна і втрата: історія Тетяни

23-річна Тетяна Білинець на війні втратила нареченого. Вона каже: «Якби я не була сильною жінкою, я б зараз тут не сиділа».

«На кожен бойовий вихід я виходила разом з нареченим»

У березні 2024 Тетяна вперше побачилася з військовим Андрієм, хоч дистанційно вони спілкувалися пів року. З цього часу вони не уявляли свого життя один без одного, згодом заручилися, а на Різдво планували розписатися. Шлюб у церкві хотіли взяти влітку. Але плани перекреслила війна – Андрій загинув 28 жовтня 2024 року на Торецькому напрямку. Сьогодні Тетяна, як і на початку зустрічі, не уявляє свого життя без нього.

Дівчина ділиться, що у стосунках з військовим фоновий страх втрати був присутній завжди.

«На кожен бойовий вихід я виходила разом з ним», – каже Тетяна. Вона не спала, допоки він не напише, не могла їсти тоді, коли він казав, що в них з хлопцями не вистачає харчів.

«В якийсь момент він мене настільки сильно заспокоїв, що він не може померти, що я повірила йому. Але це, бляха, війна!»

Андрій і Тетяна вперше зустрілися, коли Андрій лікувався після поранення

У будинку Тетяни та Андрія поламався котел. Вранці того самого 28 жовтня Андрій, будучи на фронті, домовився, щоб прийшли майстри все полагодити. Ввечері Андрій загинув.

Тетяна каже, що тоді вперше вона не відчувала тривоги, коли її коханий йшов на позицію. В цей день вперше вона була впевнена, що він точно повернеться живим. 29 жовтня Тетяні повідомили – Андрія вбили.

«Я не повірила. Я хотіла, щоб він був поранений. Нехай він був би без рук і без ніг, але нехай би був живий. Щоб я змогла приїхати і поговорити з ним. Я кричала в трубку, щоб не говорили мені такого»,– розповідає Тетяна.

Далі похорон. Прощання у Михайлівському Золотоверхому в Києві, а потім у рідній Андрієвій Вінниці.

Тетяна каже: їй здавалося, що це все неправда, поки вона не побачила його перед собою в морзі.

«Він лежав таким гарним. Я просто дивилась і думала, як мені його забрати додому, щоб ми його не ховали? Бо коли ми його поховаємо, мені доведеться прийняти, що його вже нема».

«Я хотіла одягти йому обручку»

Андрій з Тетяною вже обрали обручки – вони мали розписатися на Різдво. Дівчина ділиться, що купила ці персні і хотіла надягнути Андрію на поховання. Але їй не дозволили побути наодинці з коханим.

«Найбільша проблема, що я не визнана суспільством, як його рідна людина. Я ставала на коліна під моргом, щоб мене пустили. Я хотіла одягнути йому обручку. Але мені сказали, що пускають тільки родичів. Я могла побути з ним тільки у чиїйсь присутності».

«Я не знаю, хто придумав що має пройти рік, щоб стало легше»

Тетяна розповідає, що жити у суспільстві після втрати складно. Хтось давав непрохані поради, хтось казав, що треба жити далі, що треба триматися, одні поставили на ній клеймо вдови, а інші стверджують, що вона молода і їй треба вийти заміж.

«Як тільки в тебе помирає близька тобі людина, суспільство починає якусь гру: помри або перестань нити», – розповідає Тетяна і ділиться, що більшість давали їй рік на страждання – переконували, що після цього вже буде легше і вона повернеться до життя.

«Я не знаю, хто придумав, що має пройти рік, щоб стало легше. Пройшов рік, а в мене нічого не змінилося».

У памʼять про Андрія дівчина часто відкриває збори на допомогу війську. Фото надала Тетяна

Знайомі Тетяни очікують, що вона обов'язково має спробувати інші стосунки. Вони не розуміють, чому дівчина не може зняти обручку і кажуть їй: «Перестань про нього писати в соцмережах – тобі ж від цього гірше». Наголошують, що в її інстагрмі фото з Андрієм «відлякуватиме» залицяльників. Але дівчина не розуміє, чому вони дозоляють собі коментувати, коли не знають, як вона почувається.

«Росія вбила мого Андрія і забрала все моє майбутнє. Забрала мою майбутню сім'ю, моїх майбутніх дітей, мій майбутній будинок. Забрала в мене все», – ділиться Тетяна.

«Я почуваюся винною перед суспільством, коли почуваюся щасливою»

У січні 2025 року Тетяна вперше після загибелі Андрія зробила манікюр та намалювала вії тушшю. Каже, не хотіла, щоб люди думали, що вона забула про все, що сталося. Бо вона не забула. Вона вчиться жити з втратою нареченого.

«Я почуваюся винною перед суспільством, коли почуваюся щасливою»,- каже дівчина.

Проте у кожному дні Тетяни Андрій завжди поруч: у думках та на фото. Дівчина ділиться, що її настільки зʼїв біль і сум, що вона перестає відчувати що-небудь до життя – все перетворюється на рівну лінію.

«Зранку я встаю з тупим болем всередині. Я розумію, що мене болить. Але що в мене болить, якщо всередині величезна діра? Коли цей біль загострюється, мені фізично не вистачає повітря, і дуже сильно болить в грудях».

Тетяна каже, що хотіла б попросити людей бути толерантнішими та зважати на чужі емоції. Ділиться, що потребувала, щоб хтось їй тоді сказав: вона має право горювати. «Вже через дев'ять днів мені казали «давай вже збирайся до купи, якось бери себе в руки, треба жити далі, бо Андрій би так хотів». А мені треба було просто полежати і поплакати за ним».

Дівчина не приховує, що ця війна забрала у неї жіночність, але додала сили. Бо без мужності вона не витримала б всього. Розповідає, що хоче бути незалежною від думки оточення та в один момент прокинутись і зрозуміти, що біль пройшов – залишилося лише кохання.

Тетяна каже: її біль ні з чим не можна порівняти. Але з часом зрозуміла: таких жінок, як вона – багато. Тих, хто живе з втратою, хто прокидається серед ночі від власних думок, кого не розуміє суспільство. Вона усвідомила це, коли почула рядки з вірша «Не вдова і не невістка». Так написати міг лише той, хто пережив подібне.

Тетяна вірить: любов живе навіть після смерті. Фото надала Тетяна

Мама, волонтерка, дружина: війна і жіночі ролі

На руках у Світлани Нагорної-Гордійчук маленький Устимко – плід любові її та військового Максима. Устимко знає з дитинства: мама допомагає таким ж захисникам, як його тато. А Устимко допомагає мамі, адже зі самого народження він відкриває з нею збори та стільки разів вже відправляв дрони бійцям, що навіть може стати амбасадором пошти.

Жінка вчить Устимкка з дитинства, що допомога війську – це обовʼязок. Фото надала Світлана

Фінансова аудиторка Світлана будувала успішну карʼєру у Люксембурзі, проте бажання жити у своїй країні не покидало її навіть у такій перспективній державі. У 2019 році вона таки прийняла рішення: повертається на Батьківщину.

«Мій керівник у Люксембурзі запитав: "Нащо ти повертаєшся в Україну? Люби Україну з Люксембурга. Будеш відправляти посилки в Україну, гроші в євро передаватимеш, в тебе гарна зарплата. Чого тобі туди їхати?”. Я йому кажу: “Маму не вибирають. Україна – це моя мама”. А для нього, знаєш, це якийсь пафос, голосні слова з книжок», – розповідає Світлана.

«Енергетичні батончики «переросли» у бронежилети та пікапи»

Після повернення в Україну Світлана продовжувала працювати дистанційно, проте мріяла про громадську роботу. Але не могла уявити, що в перший день повномасштабного вторгнення росіян вона заснує та очолить волонтерську організацію «Лемберґ волонтери».

«24 лютого ми зідзвонилися з колегами українцям, щоб подумати, що робити. І 25 лютого ми просто пішли в гуманітарні штаби Львова, щоб запропонувати свої руки. З цього все почалось. Ми подумали, що можна робити ще щось самостійно, скинулись грошима і закупили енергетичні батончики. Потім почали це публікувати в соцмережах. Наші колеги з Києва почали запропонували нам гроші на купівлю інших речей для військових. І в якийсь момент я розумію, що ми не організовували ніякі збори, а гроші є – треба думати, як їх використати, щоб це принесло найбільшу користь. Спершу були енергетичні батончики, потім бронежилети, а далі – пікапи», – пригадує жінка.

Волонтери працюють над забезпеченням бійців усім необхідним від продуктів до техніки. Фото надала Світлана

Світлана розповідає, що зараз не всі учасники її волонтерської спільноти беруть активну участь у допомозі – у когось народилася дитина, є цивільна робота або ж люди емоційно вигорають. «І я також десь відчуваю емоційне просідання», – каже жінка, хоч з розмови стає зрозуміло – попри втому вона не залишить цю справу. Її головна підтримка та мотивація – це син та чоловік. І велика віра в майбутнє України.

«Мені чоловіка подарувала війна»

Коли Світлана розповідає про сина й чоловіка, на обличчі з’являється усмішка, каже, що вони – її головна опора і віра. Свого чоловіка Максима вона зустріла на початку повномасштабного вторгнення. Сміється і ділиться, що все відбувалось як у фільмі: Максим чинний військовий, Світлана – волонтерка, якій у фейсбуці прийшов запит про допомогу. Все б нічого, проте десятки безіменних запитів без уточненої інформації. Але одне з повідомлень виділялося: грамотно сформульоване, з чітко висловленою потребою та всіма даними. Світлана допомогла Максиму, дуже швидко спілкування переросло у розмови про вегетаріанство, мову та побут – і це все при першій розмові.

Любов під час війни подарувала Світлані сина. Фото надала Світлана

«Через два місяці Максим приїхав на ротацію до Львова, і ми познайомились, а через три місяці одружилися. В якийсь момент зайшла мова про дітей – а це приблизно два місяці нашого знайомства. Ми проговорили, що хотіли б мати спільну дитину. І не колись потім, після війни, коли будуть кращі обставини, а зараз. Я не думала тоді, що можу його втратити у цій війні. Я думала тільки про те, що любов варта всього. Без любові все інше не має сенсу».

«Виховувати дитину самій – це найважче, що я робила у своєму житті»

Так на світ зʼявився той самий Устимко, який допомагає мамі відкривати та закривати збори та відправляти допомогу татові й іншим захисникам.

Світлана каже: раніше не так уявляла материнство. Думала, що зможе більше присвячувати час дитині, проте у часи великої війни це неможливо.

«Виховувати дитину самій – це найважче, що я робила у своєму житті. Я працювала у фінансовому аудиті, де графік не з дев'ятої до шостої, а інколи до третьої-четвертої ночі. Був етап, коли я поєднувала цивільну роботу і волонтерство, але й це неможливо порівняти з вихованням дитини».

Перед Світланою постав вибір: або материнство і кар'єра, або волонтерство і допомога війську. І вона обрала друге. Після цього вибору віддала Устима в дитячий садок, коли він тільки почав ходити, а сама не повернулася на цивільну роботу.

«У цьому теж моє материнство – боротись за майбутнє сина», – стверджує волонтерка.

Та попри це обовʼязки мами нікуди не діваються: треба зранку зібрати дитина в садочок, приготувати їсти, виховувати та любити його. А в Максима відпустки рідко, як і в інших бійців. Устимко ще не говорить, але Світлана невтомно пояснює: тато їх любить, тому захищає.

«Я пояснюю, що тато на війні, захищає нас від росіян. Я не кажу, що тато захищає нас від диких дикобразів, які налетіли на Україну, і не даю йому ніякі інші дефініції, крім росіян. Звичайно, що він не розуміє зараз, що таке війна, хто такі росіяни, але він точно розуміє, що є тато і що тато робить щось добре. Я ж кажу це ще з відповідним тоном: тато захищає, тато поруч, тато скоро приїде».

«Я запитала Устимка “де тато?”, то він показав на фотографію, а не живого Максима»

Жінка з трепетом ділиться, що відправляє коханому відео зі сином щодня. Як Устим прокидається і протирає очі, як бурмоче і не хоче вставати, які досягнення робить. Але попри велику любов відстань відіграє своє.

«Максим розчиняється в любові до сина. Але є інший момент: екран ніколи не замінить дотики. Коли Максим приїжджає, то розуміє, що ті речі, які працювали з Устимком кілька місяців тому більше не працюють, бо син виріс і реагує по-іншому. І тато має вчитися кожного разу, як бути з його новими реакціями і навичками. І це те, що ніхто ніколи не поверне жодному військовому. Ніхто не поверне їм цей втрачений час. Коли Максим приїхав додому, я запитала Устимка “де тато?”, то він показав на фотографію, а не живого Максима».

Устимко знає – тато завжди поряд. Фото надала Світлана

Про те, як підтримує стосунки з коханим, Світлана ділиться дуже ніжно. Каже, що будувати любов та підтримку на відстані складно, але це те, що вони з чоловіком по-особливому плекають. Наприклад, їхнім спільним ритуалом є запалювання аромапаличок.

«Максим штрикнув собі аромапаличку в землю в бліндажі, а я у квартирі поставила. І оце усвідомлення того, що ми це робимо синхронно, одне і те ж саме просто в різних обставинах, об'єднує нас»,– розповідає жінка.

«Мій найкращий терапевт – це праця»

Коли Максим довго не виходить на звʼязок – Світлана хвилюється. Проте вона не може просто залишитися з цим хвилюванням – а починає ще більше працювати. «Мій найкращий терапевт – це праця», – ділиться жінка, але й не заперечує того, що часто емоційна втома бере верх.

«Я усвідомлюю, що від мене залежить життя інших. Коли здається, що навіть фізично не можу підняти ногу чи руку, то повертаю себе думками, наприклад, в чат зі Сашком з 30-ї бригади. У нього народився син. Дружина Ірина зі сином Данилом його чекають так само, як я свого чоловіка. А Данило потребує батька і від того, чи зараз я встану чи ні, залежить, чи Сашко повернеться до сімʼї. І все – в мене в цей момент заводиться якийсь механізм», – розповідає волентерка.

У періоди такої тотальної втоми Світлана каже, що підтримка інших – безцінна. А особливо вона дякує подругам – тим, які не дають впасти.

«Коли Устимко був маленький, мені постійно пропонували допомогу. Одна знайома пропонувала варити їжу, каже: "Я буду варити своїм дітям і буду варити тобі". В неї теж чоловік військовий, вона розуміла як це. Інша жінка пропонувала погуляти зі сином. Вона теж дружина військового, теж має дітей, просто ось на цей момент вона відчувала, що має більше ресурсу і може допомогти», – ділиться Світлана.

«Так, я сильна жінка!»

Бути дружиною військового для Світлани – це спосіб життя. Якщо чоловік віддає країні все, вона не може обмежитися лише очікуванням. «Жити в контексті країни. Дихати з нею в унісон. І бути у своїй власній боротьбі», – запевняє вона.

На ключове запитання, чи вважає вона себе сильною жінкою, Світлана вагається, але за кілька секунд відповідає ствердно: «Так, я сильна жінка!». Вона не приховує вразливості, не боїться сліз і не намагається здаватися незламною.

«Я жінка. Я дружина військового, яка для нього є плечем. Я та, яка вважає його вибір найбільш гідним вибором для чоловіка і нагадую йому про це. Я чуттєва. Я та, яка не боїться проявляти свою вразливість і не боїться показувати свої сльози. І я не хочу бути сильнішою за нього», – стверджує Світлана

Світлана живе у власній боротьбі – жити зі сімʼю у своїй країні. Фото надала Світлана