КНДР може щороку отримувати близько 560 млн доларів за направлення військових до Росії

Північна Корея могла отримати від Росії до 14,4 млрд доларів за постачання озброєння та відправлення військових на війну проти України. Про це йдеться у дослідженні Інституту національної безпеки Південної Кореї, яке було опубліковане у понеділок, 16 березня.

За даними аналітиків, починаючи з жовтня 2024 року Пхеньян щонайменше чотири рази направляв військових до Росії, загалом йдеться про понад 20 тис. солдатів. Водночас ще з 2023 року КНДР почала постачати Москві різні види озброєнь.

У дослідженні зазначається, що з серпня 2023 року по грудень минулого року Північна Корея могла отримати від 7,67 до 14,4 мільярда доларів у твердій валюті. Безпосередні доходи від розгортання військового контингенту, зокрема зарплати солдатів і компенсації у разі їхньої загибелі, оцінюють приблизно у 620 млн доларів. Якщо така практика збережеться, КНДР може щороку отримувати близько 560 млн доларів лише за направлення військових до Росії.

Водночас автори дослідження вважають, що фактично Пхеньян поки що міг отримати лише близько 19,6% від розрахованої загальної суми. Решту виплат, зокрема у вигляді доступу до конфіденційних військових технологій, спеціального обладнання та матеріалів, Північна Корея може отримати пізніше.

«Якщо Північна Корея стягуватиме повну плату за розгортання військ та експорт зброї до Росії, ключовий економічний ефект від санкцій, який полягає у скороченні валютних надходжень Пхеньяна і обмеженні його здатності реалізовувати ракетно-ядерну програму, буде підірваний», – додають у матеріалі.

Головне управління розвідки у лютому розповідало, що військові Північної Кореї продовжують брати активну участь у війні Росії проти України. Зокрема, вони залучені до обстрілів прикордонних міст та сіл України.