Опівдні росіяни скерували дрони на Запоріжжя

У суботу, 30 травня, російські окупанти завдали удару по залізничній інфраструктурі та рухомому складі у Запоріжжі. Внаслідок атаки загинув машиніст потяга, а також постраждали двоє залізничників, повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Росіяни атакували залізницю у місті близько полудня. Під удар потрапила залізнична інфраструктура Запоріжжя, а також рухомий склад. Чим саме атакували залізницю в Запоріжжі окупанти, у пресслужбі УЗ не уточнили. Водночас близько 11:30 Повітряні сили повідомили про дрони в напрямку Запоріжжя.

Через атаку пошкоджені електровоз та тепловоз, повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

«На жаль, залізнична родина зазнала втрати – загинув машиніст. Ще двоє працівників зазнали травм. Їм надається вся необхідна медична допомога», – повідомили у пресслужбі «УЗ».

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення зафіксували понад 550 атак на обʼєкти залізничної інфраструктури. Половина з них припала на 2026 рік, що свідчить про бажання росіян вплинути на українську логістику та переміщення цивільних людей через атаки, розповів голова Нацполіції Іван Вигівський.Зокрема, від атак на залізницю найбільше страждають прифронтові регіони.

Нагадаємо, у ніч на 30 травня російські дрони знищили будівлю вокзалу в Шостці на Сумщині та пошкодили інфраструктуру станції.