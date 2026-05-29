За кордоном вимушено перебувають 8 млн українців. Цифра дня
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що за кордоном вимушено перебувають 8 млн українців. Раніше українська влада офіційно заявляла про 6 млн громадян за кордоном. «Для нас це справді стає вже безпековим викликом. Ми прямо кажемо, що будуть вжиті необхідні заходи, розроблені необхідні кроки, аби стимулювати чи створити належні умови для повернення українців додому», – повідомив Сибіга. За словами міністра, повернення українців є головною стратегічною метою України, і для цього мають бути створені безпекові умови. Наразі Київ обговорює з партнерами можливі механізми підтримки повернення громадян. Сибіга зазначив, що Швейцарія вже запровадила програму стимулювання українців до повернення на Батьківщину. Програма передбачає оплату дороги та тимчасову оренду житла тим, хто повернеться в Україну.