В Україні скоротилась чисельність населення

На території України, яка не перебуває під окупацією, проживає приблизно 29 млн людей. Про це повідомила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Національної академії наук Елла Лібанова, передає у вівторок, 21 квітня, «Лівий берег».

За словами Елли Лібанової, за рік кількість населення на підконтрольній українському уряду території зменшилася приблизно на мільйон. Більша частина цих людей померла, ще частина – виїхала за кордон. Вона також зауважила, що рішення щодо дозволу виїжджати за межі України чоловікам немобілізаційного віку викликає занепокоєння, однак наразі суттєвого зростання виїзду цієї категорії населення не спостерігається.

Також Елла Лібанова розповіла, що чим довше триває війна, тим менше українців повернуться на батьківщину після її завершення. За словами директорки Інституту демографії, наразі 70% жінок за кордоном працевлаштовані, що вказує на те, що вони не планують повертатися до України. Елла Лібанова припускає, що після припинення дії воєнного стану до України повернеться лише третина біженців. Вона також зауважила, що після завершення війни може розпочатися нова хвиля міграції. Йдеться про чоловіків, які, ймовірно, виїдуть за кордон, щоб возз’єднатися зі своїми родинами.

Елла Лібанова також повідомила, що станом на 28 лютого 2026 року в країнах Європейського Союзу, Норвегії та Швейцарії проживає приблизно 4,4 млн українців. Ще близько 700 тис. перебувають в інших країнах. Найбільше українців у Німеччині – близько 1 млн, трохи менше – у Польщі, а у Чехії українська діаспора становить 3% від усього населення країни.

Нагадаємо, 19 квітня стало відомо, що уряд Ірландії працює над поверненням біженців до України. Зокрема, планується припинити контракти, за якими надається житло 16 тис. українцям. Водночас, щоб мотивувавти українців повернутися на батьківщину, їм пропонуватимуть матеріальну допомогу.

14 квітня під час пресконференції у Берліні Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Німеччина працюватимуть над поверненням чоловіків мобілізаційного віку. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що цей крок необхідний для захисту й відбудови України.