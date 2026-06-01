На Львівщині планують видобувати газ із Майницького родовища

Резидент Князівства Монако з українським громадянством, бізнесмен Дмитро Коваленко займеться видобутком природного газу на Майницькому родовищі у Львівській області. Він є бенефіціарним власником компанії «Навігатор Майницьке», яка від 2016 року володіє спеціальним дозволом на видобуток вуглеводнів на цьому родовищі. У медіа Дмитра Коваленка раніше згадували як зернотрейдера, співвласника індустріального парку на Закарпатті, а також фігуранта кримінального провадження про можливе відмивання 5,8 млн доларів.

Майницька газоносна площа розташована у Львівській області неподалік Самбора. Розвідані запаси газу на цьому родовищі там оцінювали у 748 млн м3. Ліцензією на видобуток вуглеводнів на площі володіє київське ТзОВ «Навігатор Майницьке», яку воно отримало ще 2016 року. Її термін дії – до 2036 року. Проте активного видобутку на родовищі не провадили.

У 2021 році компанію «Навігатор Майницьке» за 1,8 млн доларів купив інвестиційний банкір Ігор Мазепа з партнерами. Проте за деякий час він заявив, що під час продажу його ошукали. Зокрема, він стверджував, що запаси газу на родовищі менші від задекларованих, тож просив внести зміни до угоди з купівлі-продажу, а саме скоригувати вартість корпоративних прав.

Конфлікт набув розголосу, супроводжувався обшуками та гучними заявами. Зрештою, на початку 2025 року Ігор Мазепа і партнери вийшли з проєкту, повідомляв профільний сайт Nadra.info. Згодом бенефіціарним власником «Навігатор Майницьке» став український бізнесмен та податковий резидент Монако Дмитро Коваленко через кіпрську компанію Afki Investments Ltd, йдеться в даних «Опендатабот». У травні 2026-го компанія оприлюднила інформацію про намір побудувати 13-кілометровий газогін, завдяки якому видобутий на Майницькому родовищі газ перекачуватимуть до магістрального газопроводу «Комарно-Держкордон».

У медіа Дмитра Коваленка останнім часом згадують як підприємця, що спеціалізується на експорті зернових та олійних культур з України. Про це він також стверджував у своєму блозі на ЕП. Йому належить низка компаній в різних областях України. Зокрема, ТзОВ «ВДЛ», яке ініціювало створення індустріального парку у Сваляві. Син Коваленка керує групою аграрних компаній «Гранова».

У березні 2026 року правоохоронці, зокрема працівники НАБУ, затримали зернотрейдера Дмитра Коваленка поблизу українсько-словацького кордону в Ужгороді, писав ZAXID.NET. Про причини затримання бізнесмена правоохоронці тоді не повідомляли. Згідно з даними реєстру судових рішень, Дмитро Коваленко є фігурантом справи НАБУ про фінансові та майнові оборудки, зокрема про легалізацію 5,8 млн доларів, які він та його оточення нібито отримати від неправомірних дії під час експорту зерна. Наразі розслідування цієї справи триває.

Дмитро Коваленко проживає у Монако з 2018 року. До аграрного бізнесу він займався торгівлею вугіллям, яке, за інформацією медіа, постачав з окупованого Донбасу в Україну через швейцарську компанію Adelon AG. За даними журналістських розслідувань, у 2021-2022 роках компанія закупила російського вугілля більш ніж на 100 млн доларів, причому частина контрактів укладалася вже після початку повномасштабної війни. Наразі бізнесмен судиться з медіа, що оприлюднили цю інформацію (наприклад тут і тут), називаючи її недостовірною, та вимагає спростування.