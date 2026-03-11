Бізнесмена затримали одразу після в’їзду до України з ЄС

У середу, 11 березня, поблизу українсько-словацького кордону в Ужгороді затримали зернотрейдера Дмитра Коваленка. Про це повідомив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола. У НАБУ інцидент наразі не коментують.

Дмитра Коваленка затримали одразу після в’їзду до України з ЄС. На оприлюднених депутатом фотографіях видно оперативників НАБУ поруч з Range Rover із польською реєстрацією біля ресторану «Кілікія» на околиці Ужгорода.

«Дмитро Коваленко пов’язаний з ексголовою Мукачівської РДА Сергієм Гайдаєм. Увагу правоохоронців могли привернути бізнес-проєкти Коваленка на Закарпатті. Зокрема, історія з 10 га землі під індустріальний парк у Сваляві, яку компанія, пов’язана з бізнесменом, отримала в оренду на 35 років», – написав Віталій Глагола у телеграмі.

За інформацією Youcontrol, Дмитру Коваленку, який проживає в Монако, належить низка компаній в різних областях України. Зокрема, й ТОВ «ВДЛ», яке ініціювала створення індустріального парку у Сваляві. Син Коваленка керує групою аграрних компаній «Гранова».

До аграрного бізнесу Дмитро Коваленко займався торгівлею вугіллям, яке, за інформацією медіа, постачав з ДНР в Україну через швейцарську компанію Adelon AG. За даними журналістських розслідувань, у 2021-2022 роках компанія закупила російського вугілля більш ніж на 100 млн доларів, причому частина контрактів укладалася вже після початку повномасштабної війни.