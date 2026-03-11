Підписання угоди відбулося у Каннах

Ще одне європейське місто долучилося до мережі підтримки Unbroken. У Каннах підписали угоду про приєднання Риги до міжнародної мережі Unbroken Cities Network. Про це у середу, 11 березня, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.



Ініціативу Unbroken Cities Network Львів започаткував разом із Манчестером і Ліверпулем. Це мережа міст, які співпрацюють у сфері стійкості та обмінюються досвідом роботи громад в умовах криз. На підписанні був Енді Бернем – мер Великого Манчестера та один із засновників цієї мережі.

«Латвія вже допомагає Україні у лікуванні та реабілітації наших військових. Тому участь Риги відкриває нові можливості для співпраці», – зазначив Андрій Садовий.



Також він повідомив, що паралельно відбувається робота над розвитком Unbroken University у Львові. Це освітня платформа, де готуватимуть фахівців з реабілітації, а також лідерів і управлінців, які працюватимуть із викликами війни, відновлення і розвитку громад.

Нагадаємо, про заснування Львівською міськрадою ініціативи Unbroken Cities Network, що передбачає об’єднання міст з усього світу задля підтримки та розвитку реабілітації в Україні, стало відомо у листопаді 2023 року. До мережі Unbroken Cities входять українські міста Львів і Буча, британські Ліверпуль і Манчестер, німецькі Франкфурт-на-Майні та Вюрцбург, французькі Ліон і Канни, Мехелен (Бельгія), Орхус (Данія), Осло (Норвегія), Ряшів (Польща), Тімішоара (Румунія), Софія (Болгарія), Тренто (Італія), Каосюн (Тайвань), Клівленд (США) та Рига (Латвія).