Професори Гонконзького університету Джон Лін, Олів'є Оттеваере та Лідія Ратої спільно зі студентами провели капітальний ремонт підземного будинку на півночі Китаю, запропонувавши нове майбутнє для цих традиційних осель, передає Dezeen.

«Підземний будинок майбутнього» – це повністю реконструйований будинок у селі Чжанбянь, розташованому на плато Лесс у провінції Хенань, де люди традиційно риють свої будинки в землі.

Оновлена версія будівлі має складні цегляні склепіння, тераси, надруковані на 3D-принтері, та натяжний верх із сітки, що робить будівлю безпечнішою, універсальнішою та стійкішою до кліматичних змін.

Фото Dezeen

Проєкт було розроблено у співпраці з місцевою владою та профінансовано фондом Project Mingde, що належить до факультету цивільного будівництва Гонконзького університету.

Подібно до попереднього проєкту Джон Лін і Лідії Ратої, цей проєкт розпочався з відкритого завдання вивчити, як ці історичні будинки використовуються сьогодні і як вони можуть еволюціонувати, щоб відповідати сучасним викликам.

Типовий підземний будинок розташований навколо прямокутного внутрішнього дворика розміром приблизно вісім на десять метрів, викопаного на глибину шести метрів. Аркові двері ведуть до кімнат, видовбаних з усіх боків у дворі. А теплова маса навколишньої землі допомагає підтримувати стабільну температуру всередині, захищаючи мешканців від літньої спеки та зимових морозів.

Фото Dezeen

«Підземні печерні житла, або “дікенюань”, є геніальним рішенням для проживання в регіоні, де історично не було деревини та інших традиційних будівельних матеріалів. Ця проста, але просторово витончена форма зберігає прихильність китайців до життя у дворі, залишаючи максимально можливу кількість землі зверху для сільського господарства – елегантна симетрія між життям внизу і роботою вгорі», – зазначили Лін, Оттеваере та Ратої.

У своїх початкових дослідженнях вони виявили, що 80% будинків у регіоні все ще використовуються. Але пізніше зауважили, що багато земель були покинуті після пошкоджень від сильної зливи у 2021 році.

Фото Dezeen

Їхня ідея полягала в тому, щоб облаштувати «центр для створення економічної цінності в селі», що спонукало їх до співпраці з місцевою зіркою соціальних мереж Міс Чжу. Тому завдяки впровадженню заходів з адаптації до кліматичних змін у будинку Міс Чжу, вони перетворили його на простір, де можна проводити різні публічні та громадські заходи.

Команда від керівництва фахівця з роботизованого виробництва Ратої зайнялася облаштуванням внутрішнього дворика, використовуючи роботів з 3D-друком для створення багаторівневих бетонних терас.

Ці тераси об'єднують місця для сидіння, земляну піч для приготування їжі та ящики для вирощування овочів та фруктів. Найголовніше – що вони можуть поглинати великі обсяги дощової води, зменшуючи ризик затоплення. Також було додано периметральний дренажний канал, який відводить надлишок води до підземного сховища, щоб її можна було пізніше повторно використовувати.

«Традиційно підземні будинки управляли дощовою водою, утрамбовуючи ґрунт, щоб направити стік в єдину дренажну яму. Цей підхід ефективний за стабільних кліматичних умов, але все частіше виявляється неефективним через екстремальні опади», – пояснила команда.

Команда під керівництвом архітектора та співзасновника Rural Urban Framework Ліна контролювала реконструкцію інтер'єру будинку. Тому кімнати з одним склепінням були замінені на складніші склепіння, що дозволило збільшити простір. Також були додані нові вертикальні порожнини та мансардні вікна, що забезпечили багато денного світла зверху.

Фото Dezeen

«Будівництво базувалося на адаптації традиційних технік, за допомогою яких місцеві майстри можуть будувати складні цегляні склепіння, використовуючи лише прості вигнуті бамбукові гілки та мотузки. Громадські приміщення продовжують місцеві будівельні традиції, а не замінюють їх», – зазначила команда.

Фото Dezeen

Дизайн також був ретельно спланований, щоб залишити місце для зростання нового дерева, яке посадили у внутрішньому дворику в рамках проєкту.