Американська студія Charlap Hyman & Herrero перетворила колишню фабрику з виробництва гаманців у місті Хадсон, штат Нью-Йорк, на готель, який відтворює промислову естетику та містить в собі численні роботи художників, передає Dezeen.

Ця будівля була побудована в 1883 році та була призначена для виробництва текстилю та сувенірів.

«Ми витратили чотири роки, щоб наповнити цю історичну будівлю новим духом, вшановуючи минуле Хадсона і водночас відзначаючи жваву громаду, яка продовжує робити це місто місцем призначення для творчих людей усіх видів», – сказав партнер Шон Роланд, який розробив проєкт у співпраці з Ненсі Кім, Габріелем Кацем з MacArthur Holdings та Джеремі Селманом і Віпіном Намбіаром з HN Capital Partners.

Їх метою було відродити цю регіональну пам’ятку, створивши місце, де місцеві жителі та гості міста могли б зупинитися і об’єднатися навколо спільної любові до мистецтва, культури та природної краси долини Гудзона.

Фото Adrian Gaut та Sean Davidson

Багато оригінальних елементів будівлі з патинованої цегли підкреслені як особливості дизайну, включаючи великі відкриті простори, величезні вікна, дерев'яні конструктивні елементи та дерев'яні підлоги.

«Поєднуючи минуле з сьогоденням, оригінальна промислова архітектура будівлі тепер контрастує з сучасними інтер'єрами в приміщеннях, призначених для гостинності та мистецтва», – зазначила команда.

Компактне фоє містить три м'які кубічні сидіння, які згруповані разом і оббиті тканиною з різними візерунками. На противагу цьому, величезна барна і лаунж-зона обставлена модульними диванами бордового кольору на килимі в тон, а по периметру розташовані столики на дві особи.

Вони розміщені між старими дерев'яними колонами, а за довгою сталевою барною стійкою встановлена величезна панель з дзеркалом мідного кольору.

Ресторан Ambos всередині будівлі був названий на честь дизайнера інтер'єрів Елеонор Амбос, яка раніше була власницею будівлі і використовувала її для зберігання своєї колекції антикваріату. З лаунж-зони простір частково закритий завісами з латунної сітки і обставлений чорними столами та стільцями.

Фото Adrian Gaut та Sean Davidson

На першому поверсі розташований нічний клуб з найсучаснішою звуковою системою, де регулярно виступають запрошені діджеї та музичні гурти.

А на четвертому поверсі південного крила знаходиться дизайн-центр Show: Room площею 600 кв. м. Великий зал для зібрань може вмістити 200 осіб для проведення приватних заходів.

Номери для гостей також мають високі стелі, відкриту цегляну кладку та великі вікна. Сучасні елементи включають дерев'яні ліжка-платформи, вбудовані лавки з подушками для відпочинку з книгою та умивальники з нержавіючої сталі.

Фото Adrian Gaut та Sean Davidson

У деяких номерах встановлені ванни в індустріальному стилі, які також виготовлені з нержавіючої сталі, та розташовані або за узголів'ями ліжок, або в спеціальних нішах, облицьованих плиткою.

Фото Adrian Gaut та Sean Davidson

«Гості можуть вибрати один із семи типів номерів, планування яких орієнтоване на різні цілі, від відпочинку до оздоровлення та купання, серед яких особливо виділяються двоповерхові апартаменти Loft Suites», – зазначили в студії.