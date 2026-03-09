У Ботсвані встановили памʼятник Тарасу Шевченку

У Ботсвані відкрили перший на Африканському континенті памʼятник українському художнику та поету Тарасу Шевченку. Про це у понеділок, 9 березня, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Монумент Тарасу Шевченку встановили у найбільшому навчальному закладі країни – Університеті Ботсвани. Памʼятник створив скульптор Франсуа Котец з ботсванської бронзи. Під час церемонії відкриття декан гуманітарного факультету Тапело Отлохетсве продекламував власний переклад «Заповіту» національною мовою Ботсвани – сетсвана.

Андрій Сибіга зауважив, що загалом у світі встановлено 1384 памʼятники Тарасу Шевченку, з них 128 – у 35 країнах.

«Перший Кобзар на африканській землі – це про глобальність ідей Шевченка, про позачасовість його слова, про силу його думки, яка крізь століття обʼєднує український народ і весь світ довкола універсальних цінностей свободи, справедливості, національної самобутності», – зазначив Андрій Сибіга.

LEV Development зводить не просто споруди. Він будує вулиці, країну, майбутнє. У кожному ЖК – стиль, якість та особливі цінності. Заради щасливого сьогодні й впевненого завтра.

До слова, 9 березня 2026 року виповнилася 212-та річниця з Дня народження українського поета, художника та прозаїка Тараса Шевченка. До цієї дати ZAXID.NET розповів про 11 студійних фотографій митця.

Нагадаємо, 9 лютого міську площу Гренобля, що у Франції, назвали на честь української поетеси Лесі Українки. Локація стане місцем українських зустрічей та подій і нагадуванням про солідарність Франції з Україною.