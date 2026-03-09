Переможці конкурсу отримають грошову винагороду та цінні подарунки

У місті стартував конкурс на звання «Найкращий двірник Львова 2026». З понеділка, 9 березня, і до неділі, 15 березня, можна подавати кандидатів на звання найкращого двірника. Про це повідомили у Львівській міській раді.

У мерії заохочують мешканців активно брати участь у конкурсі, долучати до нього своїх сусідів, рідних та знайомих, щоб підтримати людей, які добре виконують свою роботу і заслуговують на пошану до своєї праці. Переможці конкурсу отримають грошову винагороду та цінні подарунки.

«Конкурс „Найкращий двірник Львова-2026“ – це добра нагода сказати „дякую“ тим, хто щодня виходить на роботу за будь-якої погоди, хто прибирає не лише побутове сміття та снігові замети, а й наслідки ворожих обстрілів. Конкурс стартує сьогодні, 9 березня. Подання кандидатур і саме голосування відбуватимуться на Фейсбук-сторінці „Гаряча лінія міста Львова“. Подати кандидатів на звання найкращого двірника можна через Google-форму, яка вже активна», — зазначають у мерії.

Нагадаємо, конкурс «Найкращий двірник Львова-2026» проходитиме у два етапи. Перший етап – подання кандидатур. Кандидатів подають, заповнивши Google-форму. Другий етап – голосування. Голосування за подані та ідентифіковані кандидатури триватиме з 15:00 16 березня до кінця дня 22 березня. У другому етапі можна буде голосувати лише за кандидатури, подані через Google-форму на першому етапі. Проголосувати можна один раз – за одного кандидата.

Нагородження переможців конкурсу, найкращого двірника міста та найкращих двірників у кожному районі, відбудеться після підрахунку голосів.

До слова, конкурс на звання найкращого двірника Львова започатковано у 2018 році. Тоді «Найкращим двірником Львова — 2018» став Мирослав Новоставський. Переможцем конкурсу «Найкращий двірник Львова — 2019» став Володимир Катинський. Титул «Найкращий двірник Львова — 2020» знову здобув Мирослав Новоставський. У 2021 році через ковід, а у 2022 році через повномасштабне вторгнення росії конкурс не проводили. «Найкращим двірником Львова-2023» став Богдан Єсип. «Найкращим двірником Львова-2024» стала Ганна Чаус. Це вперше за п’ять років конкурсу перемогу отримала жінка. «Найкращим двірником Львова-2025» стала Іванна Кучма.

Конкурс «Найкращий двірник Львова» приурочений до Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення, який цьогоріч відзначають 15 березня.