За Іванну Кучму проголосувало 327 людей

Львівська міська рада у понеділок, 24 березня, оголосила результати конкурсу «Найкращий двірник Львова – 2025». Перемогу здобула Іванна Кучма, яка працює двірничкою у приватному підприємстві «Сад ЛВ», що на вул. Тракт Глинянський, 55. Загалом у конкурсів змагалися 85 учасників.

Міський голова Львова Андрій Садовий нагородив переможницю конкурсу на звання «Найкращого двірника Львова-2025». За Іванну Кучму проголосувало 327 людей. Це вже вдруге перемогу здобуває працівниця Личаківського району міста. Переможниця отримала подяку від громади міста, грошову премію 25 тис. грн та туристичну подорож.

Переможців нагородив міський голова Львова Андрій Садовий. Фото ZAXID.NET

Зазначимо, Іванні Кучмі 64 роки. З 2020 року вона працює двірничкою у будинку Nº55 на вул. Тракт Глинянський. Перед тим 12 років працювала операторкою на АЗС, а ще раніше 26 років працювала на Львівській овочевій фабриці ВАТ «Агрофірма Провесінь» тепличницею.

Також мер нагородив найкращих двірників кожного району Львова:

найкращою двірничкою у Сихівському районі стала Марія Орищин (ОСББ «Мжк ПОСтУП», вул. Драгана, 4);

найкращою двірничкою у Шевченківському районі стала Валентина Орабович (ЛКП «Рясне-402», вул. Т. Шевченка, 366);

найкращим двірником у Галицькому районі став Микола Юрченко (ЛКП «ШРП Галицького району», вул. Винниченка-Кривоноса);

найкращою двірничкою Франківського району стала Світлана Маслюк (ОСББ «Володимира Великого, 125», вул. Володимира Великого, 125)

найкращим двірником Залізничного району став Едуард Діденко (ЛКП «Сигнівка», вул. С. Петлюри, 51, 53).

Переможці отримали подяки від громади міста за свою нелегку працю, грошову премію у розмірі 10 тис. грн і вікендовий тур.

Нагородження відбулося 24 березня у Львівській міській раді. Фото ZAXID.NET

Конкурс на визначення найкращого двірника у Львові відбувся вшосте. Переможця обрали за результатами голосування львів'ян, яке тривало з 11 до 16 березня на сайті Гарячої лінії міста. Цьогоріч найбільше пропозицій отримала від двірників Франківського району, більшість кандидатів (приблизно 75%) є жінками.

Нагадаємо, що конкурс на найкращого двірника Львова вперше провели 2018 року й приурочили Дню працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Того року перемогу здобув Мирослав Новоставський – двірник ЛКП «Південне» Франківської райадміністрації. Новоставський доглядав територію будинку на вулиці Володимира Великого, 117. Згодом він отримав перемогу в конкурсі й у 2020 році.

У 2024 році вперше за п'ять років перемогу здобула жінка – Ганна Чаус з Личаківського району. Вона працює в ТзОВ «Галбуджитлосервіс». Ганну Чаус нагородили поїздкою для двох в Литву та Латвію, а також 10 тис. грн премії.