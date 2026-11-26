Львів готовий викупити спорткомплекс «Локомотив» в Укрзалізниці

Львівська міська рада підтримала ухвалу про згоду на прийняття у комунальну власність спорткомплексу «Локомотив» на вул. Федьковича, 30. Місто готове компенсувати «Укрзалізниці» оціночну вартість майна – понад 36,5 млн грн. Водночас комплекс досі належить залізничній компанії, а рішення міськради саме по собі не означає його передачі громаді. Про це стало відомо під час сесії міської ради у четвер, 26 листопада.

«Спортивний комплекс Локомотив має бути збережений для міста. Міська рада гарантує компенсацію коштів по оціночній вартості. Бо якщо вони його не дай Боже продадуть, ви розумієте, інвестор його зруйнує», – сказав Андрій Садовий.

Міський голова також повідомив у фейсбуці, що обговорив майбутнє комплексу з керівником «Укрзалізниці» та міністром розвитку громад і територій. За його словами, є спільне розуміння, що об’єкт потрібно передати в управління міста.

«Ми розуміємо, що для «Укрзалізниці» це фінансовий ресурс. Тому Львів готовий компенсувати його оціночну вартість – понад 36,5 млн грн», – написав Андрій Садовий.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У міській раді планують розвивати комплекс і, зокрема, створити там простір для занять спортом ветеранів. За словами міського голови, місто неодноразово зверталося до уряду з проханням передати спортивний комплекс «Локомотив» у власність громади, якщо «Укрзалізниця» не має можливості його утримувати. Однак раніше у відповідь повідомляли, що підприємство продовжує використовувати об'єкт і не планує його продавати.

Що вирішили депутати щодо «Локомотива»

Під час сесії депутати підтримали ухвалу про надання згоди на прийняття у власність Львівської міської територіальної громади комплексу нерухомості на вул. Федьковича, 30. Йдеться про будівлю дорожнього фізкультурно-спортивного комплексу «Локомотив», велобокси та павільйон «Галичанка», які зараз належать «Укрзалізниці». За ухвалу проголосували 49 депутатів.

У документі передбачили можливість викупити ці об’єкти за оціночною вартістю – 36 млн 567 тис. 754 грн. Під час обговорення також запропонували закріпити гарантію збереження спортивного профілю комплексу. Крім того, керівнику Офісу спорту Львівської міськради Антону Нікуліну мають доручити визначити, яку спортивну школу можна розмістити в комплексі, щоб там і надалі проводили заняття.

Окремо депутати обговорювали пропозицію звернутися до «Укрзалізниці» з проханням терміново зупинити аукціон, запланований на 27 листопада. Наступним кроком стануть переговори з «Укрзалізницею» щодо умов передачі та викупу. Місто хоче зберегти спортивну інфраструктуру.

Як писав ZAXID.NET, 17 листопада «Укрзалізниця» виставила на продаж комплекс споруд дорожнього фізкультурно-спортивного комплексу «Локомотив» на вул. Федьковича, 30. До лоту входять чотириповерхова будівля спорткомплексу, велобокси, павільйон «Галичанка», спортивний майданчик та 77 одиниць рухомого майна. Загальна площа нерухомості становить 2453,1 м². Зараз «Локомотив» продовжує працювати. Тут проводять спортивні змагання залізничників та дитячі заходи.

До слова, на тлі майбутнього аукціону 26 листопада львів’яни вийшли на пікет під міську раду, вимагаючи зберегти «Локомотив». До акції долучилися понад 40 людей.

Що планують збудувати неподалік від спорткомплексу

У районі вулиць Городоцької, Антона Горської та Федьковича розробили детальний план території площею майже 3 га. Він передбачає будівництво багатофункціонального комплексу з житлом, комерційними приміщеннями та підземним паркінгом.

За проєктом, тут можуть звести 285 квартир для орієнтовно 543 мешканців, а також приміщення для магазинів та офісів. Підземний паркінг розрахований на 400 автомобілів і має виконувати також функцію укриття. А також дитячий і спортивний майданчики, зони відпочинку, озеленення та нова вулиця між Федьковича і Ярослава Пастернака.

Розробку детального плану профінансувало ТзОВ «Фіакр Девелопмент». За даними YouControl, компанія зареєстрована у Львові у 2023 році, її засновником та кінцевим бенефіціаром є Роман Левик. Він також є власником перевізника «Фіакр-Львів». Основні рішення ДПТ стосуються трьох земельних ділянок, які перебувають в оренді або власності ТзОВ «Фіакр Актив» та ТзОВ «Фіакр Девелопмент».