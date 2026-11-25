Кротевич брав участь в обороні Маріуполя та заводу «Азовсталь» у 2022 році

Ексначальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» підполковник Богдан «Тавр» Кротевич має очолити 42-гу окрему бригаду морської піхоти. Про це повідомили «Суспільне» та «Мілітарний» з посиланням на джерела в морській піхоті та Генштабі ЗСУ.

42-га окрема бригада морської піхоти, яку має очолити Кротевич, входить до складу 30-го корпусу морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ. Її створили в серпні 2026 року шляхом переформування 144-ї окремої механізованої бригади.

Що відомо про Богдана Кротевича

Богдан Кротевич народився 26 березня 1993 року в Ізмаїлі Одеської області. Невдовзі після народження разом із родиною переїхав до Сімферополя. Брав участь у Революції Гідності у складі «Правого сектору».

У 2014 році вступив до батальйону «Азов», брав участь у бойових діях на сході України під час АТО та ООС. У 2021 році став начальником штабу полку «Азов».

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії Кротевич брав участь в обороні Маріуполя. Після 86 днів боїв українські військові за наказом вищого командування залишили позиції на «Азовсталі» та потрапили в полон. Кротевич провів чотири місяці в одиночній камері московського СІЗО «Лефортово». 21 вересня 2022 року його звільнили під час обміну полоненими.

Після повернення в Україну Кротевич долучився до відновлення боєздатності «Азову» та розширення підрозділу до 12-ї бригади спеціального призначення. Брав участь у бойових діях на напрямках Великої Новосілки, Малої Токмачки та в Серебрянському лісництві. З серпня 2024 року служив на Нью-Йоркському напрямку. У квітні 2024 року отримав звання підполковника Національної гвардії України.

У червні 2024 року Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань щодо командувача ОСУВ «Хортиця» Юрія Содоля. Він звинувачував генерала в неналежному керуванні військами та втратах серед особового складу. Після цього президент Володимир Зеленський звільнив Содоля з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ. У вересні того ж року Апеляційний суд зобов’язав ДБР відкрити кримінальне провадження щодо генерала.

26 лютого 2025 року Кротевич повідомив, що завершує службу в Силах оборони та залишає посаду начальника штабу 12-ї бригади «Азов».

У квітні 2025 року Богдан Кротевич в інтерв’ю Guardian висловив думку, що тодішній головком Олександр Сирський повинен піти у відставку, оскільки його накази наражають на життя військових на небезпеку, а головнокомандувач та його підлеглі займаються «ручним мікроуправлінням цілої армії».

У цей же період з указу президента України про нагородження військовослужбовців орденами Богдана Хмельницького зникло прізвище колишнього начальника штабу 12 бригади спеціального призначення «Азов» Богдана Кротевича. У пресслужбі Національної гвардії України заявили, що сталася технічна помилка, через яку ім’я Кротевича зникло з указу, і подання про нагородження військового направили до Офісу президента.

27 травня 2025 року Богдана Кротевича нагородили орденом Богдана Хмельницького II ступеня.