Богдана Кротевича нагородили через півтора місяця після того, як він повідомив про зникнення його імені з указу про нагородження

Колишнього начальника штабу 12 бригади спеціального призначення «Азов» Богдана Кротевича нагородили орденом Богдана Хмельницького II ступеня. Президент України Володимир Зеленський наказав нагородити військовослужбовця орденом після того, як ім’я Кротевича зникло з попереднього списку нагороджених.

В указі президента №351/2025 «Про відзначення державними нагородами України» від 26 травня 2025 року постановляється нагородити підполковника запасу Богдана Кротевича орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня. Нагороду військовому присвоїли «за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові».

Сам Богдан Кротевич своє нагородження не коментував.

Зазначимо, нагородження начштабу «Азову» відбулося на тлі скандалу – 11 квітня Богдан Кротевич повідомив, що з указу президента про нагородження військовослужбовців орденами зникло його прізвище. За словами військового, 9 квітня його привітали з нагородою, але вже 10 квітня з указу №88/2025 згадки про нього не було.

Кротевич припустив, що його ім’я могли забрати з нагородних списків через його критику головнокомандувача Олександра Сирського. Втім, згодом у пресслужбі Національної гвардії України повідомили, що сталася технічна помилка, через яку ім’я Кротевича зникло з указу, і подання про нагородження військового направили до Офісу президента.

Нагадаємо, 9 квітня Богдан Кротевич в інтерв'ю Guardian висловив думку, що Сирський повинен піти у відставку, оскільки його накази наражають на життя військових на небезпеку, а головнокомандувач та його підлеглі займаються «ручним мікроуправлінням цілої армії». Тоді ж Кротевич сказав, що «на 70% вирішив піти» з війська, тому що командири все ще «вимагають від солдатів те, чого вони не вимагали б від себе». За його словами, українське командування «злочинно винне в нерозумінні принципів війни прямо зараз» та має «менталітет часів Другої світової війни», відмовляючись сприймати нові види озброєння, зокрема FPV-дрони.

Що відомо про Богдана Кротевича

У 2014 році Богдан «Тавр» Кротевич долучився до служби в «Азові». Військовий брав участь у важливих операціях АТО/ООС та працював для розвитку підрозділу. У 2021 році «Тавр» обійняв посаду начальника штабу «Азову».

Після початку повномасштабного вторгнення він протягом 86 днів керував обороною Маріуполя, вів бої за місто, а згодом – на території «Азовсталі». За наказом Верховного головнокомандувача України, військові бригади припинили оборону Маріуполя та «Азовсталі», після чого потрапили в полон. Богдан Кротевич перебував чотири місяці в одиночній камері в повній ізоляції у московській в'язниці Лефортово. Повернувся до України у межах обміну полоненими 21 вересня 2022 року.

Після повернення з російського полону Богдан Кротевич працював над відновленням боєздатності підрозділу та його масштабуванню до 12 бригади «Азов». Також військовий влітку 2023 року під час контрнаступу на Запорізькому напрямку координував дії бригади. Крім того, Богдан Кротевич координував контрнаступальні дії «Азову» на Кремінському та Торецькому напрямках.

Зазначимо, Богдан Кротевич неодноразово виступав з різкою критикою командування – зокрема, у 2024 році він виступив проти командування бригад, яке допустило прориву української оборони на Харківщині – зокрема, командування львівської 125 бригади ТрО та підпорядкованих їй підрозділів та безпосередньо колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля. За фактом недбалого ставлення до служби, яке могло призвести до тяжких наслідків ДБР розпочало розслідування, проте, за словами Кротевича, Содоль фігурує там опосередковано.

Після цього Кротевич заявив, що подав заяву до ДБР із закликом провести розслідування щодо бойового генерала, який «убив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал». Він звинуватив Содоля у перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України. Вже наступного дня президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Содоля з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ та призначив замість нього Андрія Гнатова.

Втім, попри це, ДБР не відкрило кримінального провадження проти Содоля. У липні 2024 року Кротевич подав скаргу до суду на бюро, заявивши, що ДБР порушило закон та не викликало його для надання свідчень проти Содоля. Вже у вересні 2024 року Апеляційний суд зобов'язав ДБР відкрити кримінальне провадження проти Юрія Содоля.