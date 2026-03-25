Власників пошкодженого житла звільнили від оплати окремих комунальних послуг

Верховна Рада у середу, 25 березня, ухвалила закон №13155, який передбачає звільнення власників пошкодженого або знищеного житла від сплати частини комунальних послуг на період, коли нерухомість непридатна для проживання. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 308 депутатів. Документ врегульовує порядок нарахування житлово-комунальних послуг у випадках, коли житло зазнало пошкоджень або було зруйноване внаслідок бойових дій, терактів чи диверсій, спричинених збройною агресією Росії.

Закон, зокрема, передбачає скасування плати за управління багатоквартирним будинком, якщо він не може використовуватися за призначенням. Також власники такого житла звільняються від оплати окремих комунальних послуг на час, коли об’єкт фактично непридатний для проживання.

Окремо визначено механізм обліку збитків, завданих власникам нерухомості, а також порядок взаємодії між органами влади, управителями та постачальниками послуг для фіксації пошкоджень і припинення нарахувань.

Передбачено, що норми закону діятимуть протягом усього періоду воєнного стану та ще один рік після його завершення. Депутати вважають, що допоможе уникнути необґрунтованих нарахувань за зруйноване житло та впорядкує систему фіксації збитків для подальшого відновлення і компенсацій.

Нагадаємо, наприкінці січня Кабінет міністрів скасував оплату за комунальні послуги для українців, які їх не отримали через російські обстріли.