Місце ДТП у Рокитному на Сарненщині

У Рівненській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 18-річний мотоцикліст, а його 16-річний пасажир зазнав травм. Аварія сталася вдень 29 травня у селищі Рокитне, повідомила поліція області в суботу, 30 травня.

За попередніми даними слідства, 18-річний житель Рокитного, керуючи мотоциклом Loncin, рухався разом із 16-річним пасажиром, жителем села Осницьк.

На заокругленій ділянці дороги мотоцикліст не врахував дорожню обстановку, не обрав безпечної швидкості та дистанції, унаслідок чого втратив керування і зіткнувся з вантажівкою DAF, якою керував 45-річний житель села Масевичі. Вантажівка рухалась у зустрічному напрямку.

Від отриманих травм водій мотоцикла помер у кареті швидкої допомоги. Його пасажир отримав струс головного мозку, внутрішньочерепну травму, відкритий перелом ноги, травму волосистої частини голови та тупу травму живота. Його госпіталізували до лікарні.