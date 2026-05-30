На Рівненщині 18-річний мотоцикліст загинув після зіткнення з фурою
Водій мотоцикла зіткнувся з вантажівкою, що рухалася назустріч
У Рівненській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 18-річний мотоцикліст, а його 16-річний пасажир зазнав травм. Аварія сталася вдень 29 травня у селищі Рокитне, повідомила поліція області в суботу, 30 травня.
За попередніми даними слідства, 18-річний житель Рокитного, керуючи мотоциклом Loncin, рухався разом із 16-річним пасажиром, жителем села Осницьк.
На заокругленій ділянці дороги мотоцикліст не врахував дорожню обстановку, не обрав безпечної швидкості та дистанції, унаслідок чого втратив керування і зіткнувся з вантажівкою DAF, якою керував 45-річний житель села Масевичі. Вантажівка рухалась у зустрічному напрямку.
Від отриманих травм водій мотоцикла помер у кареті швидкої допомоги. Його пасажир отримав струс головного мозку, внутрішньочерепну травму, відкритий перелом ноги, травму волосистої частини голови та тупу травму живота. Його госпіталізували до лікарні.
Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України. Обставини аварії встановлюються.