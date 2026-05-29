ДТП сталось у ніч проти 29 травня

Голова Ставненської громади Іван Мандрик перебуває у комі після важкої дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася вночі 28 травня у селі Луг на Закарпатті. Посадовець перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння. Про це у телеграм-каналі повідомив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

Аварія сталася у четвер 28 травня близько першої години ночі у селі Луг. Кермуючи автомобілем KIA, Іван Мандрик не впорався з керуванням, внаслідок чого машина з’їхала з дороги та перекинулася на дах. На момент ДТП у салоні транспортного засобу перебував лише водій.

За словами очевидців, очільник громади був нетверезим. Офіційних результатів експертизи на вміст алкоголю в крові наразі немає.

Потерпілого у тяжкому стані доставили до Ужгородської міської багатопрофільної клінічної лікарні. В нейрохірургічному відділенні пацієнту провели невідкладне оперативне втручання.

«Ще напередодні медики підключили чоловіка до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ) і продовжують боротися за його життя. Зараз Іван Мандрик перебуває в комі», – повідомив Віталій Глагола.

Також за даними журналіста, лікарня поінформувала правоохоронні органи про факт ДТП із запізненням – вже після того, як постраждалого госпіталізували та оформили в медзакладі.