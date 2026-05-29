Тепла пора року для алергіків може бути доволі виснажливою

Теплу пору року не всі чекають з нетерпінням і радістю, для частини людей вона може бути доволі виснажливою через сезонну алергію. Пилок рослин, що витає у повітрі, викликає нежить, часте чхання, свербіж, почервоніння та сльозотечу очей тощо. Дієтологиня Аннесса Чамблі розповіла виданню Prevention, що цей стан можна дещо полегшити, якщо правильно організувати харчування і включати у меню продукти, які допоможуть полегшити симптоми, зменшити запалення, стабілізувати вивільнення гістаміну тощо. Експертка назвала чотири продукти, які варто частіше споживати алергікам, і пояснила, як саме вони допомагають знижувати прояви алергії.

«Коли організм сприймає відносно нешкідливі речовини, такі як пилок та інші алергени, як порушників, так само як і мікроби та бактерії, то імунна система починає діяти, виробляє гістамін або хімічні речовини для боротьби з ними, і саме це викликає ці характерні симптоми алергії», – каже Аннесса Чамблі.

Лікування алергії часто починається з основ: прийом ліків за призначенням лікаря та використання очищувачів повітря. Це розумні кроки для полегшення симптомів, каже експертка, і твердить, що їжа, яку ми споживаємо, може підтримати організм під час сезону алергії і полегшити симптоми. Деякі продукти, за її словами, містять багато поживних речовин, які зменшують запалення, стабілізують вивільнення гістаміну і допомагають імунній системі реагувати ефективніше. Вони, звісно, не замінять ліки, але можуть зробити сезон алергії більш керованим.

Продукти, що допомагають боротися з алергією

1. Куркума.

«Зіркою куркуми є куркумін, сполука з протизапальними властивостями, яка допомагає зменшити запалення в носових проходах, а також пригнічувати вивільнення гістамінів», – каже Чамблі. Під час приготування їжі можна використовувати і порошок, і свіжий корінь. Дієтологиня радить поєднати куркуму з дрібкою чорного перцю, це допоможе оптимізувати засвоєння.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

2. Цитрусові.

«Вітамін С у цьому випадку діє як природний антигістамінний препарат, який знімає закладеність носа чи почервоніння очей так, як і безрецептурні протиалергічні ліки. Він також допомагає розщеплювати гістамін, який вже вивільнився, тому він менше впливає на організм», – пояснює Чамблі. Цитрусові та болгарський перець є чудовими джерелами вітаміну С.

3. Червона цибуля.

Кверцетин – це антиоксидант, який допомагає запобігти вивільненню гістаміну, що своєю чергою, допомагає зменшити симптоми алергії, особливо пов’язані з носом. За словами Чамблі, він у великій кількості міститься в червоній цибулі, а також у червонокачанній капусті, ягодах, винограді та яблуках.

4. Сардини.

Ці рибні консерви є джерелом протизапальних омега-3 жирних кислот, які «допомагають стабілізувати клітинні мембрани, щоб вони зменшували ймовірність вивільнення гістаміну, коли з’являється алерген», — каже Чамблі. І радить уявити клітинні мембрани як ворота, які визначають, що входить, а що виходить, тому підтримка здоров’я цих мембран дуже важлива.