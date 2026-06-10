Неврологиня, к. м.н Наталія Боженко

Багатьом знайома ситуація, коли посеред ночі раптово прокидаєшся від різкого болю у нозі. Він може тривати кілька секунд або кілька хвилин, і за якийсь час знову повторитися. Нерідко біль зникає, а м’яз ще якийсь час поболює. У народі кажуть: «Корч скрутив ногу».

Нині корчі (судоми) дошкуляють багатьом людям, старшим і середнього віку, жінкам і чоловікам. Здебільшого виникають вночі, переривають сон, погіршують якість життя. Що провокує виникнення судом? Це прояв якогось захворювання чи сигнал організму, що йому потрібна допомога? Що можна зробити, аби запобігти їх виникненню? І як собі допомогти, якщо вони вже з’явилися? З цими та іншими запитаннями ZAXID.NET звернувся до неврологині, к.м. н., доцентки Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького Наталії Боженко.

«Нічні корчі в ногах – дуже поширена скарга. Найчастіше це не є небезпечний стан, але іноді він може бути підказкою організму: м’яз перевантажений, людині бракує руху, рідини, є венозні проблеми, цукровий діабет, порушення функції щитоподібної залози, нирок або побічна дія ліків. Тому важливо не лише “розтерти ногу”, а й зрозуміти, чому це повторюється», – каже неврологиня.

Що таке корчі?

Корч, або м’язова судома – це раптове, мимовільне, болюче скорочення м’яза або групи м’язів, пояснює лікарка. Людина відчуває, що м’яз ніби кам’яніє, стає твердим, різко болить і не одразу розслабляється. Найчастіше нічні судоми тривають від кількох секунд до кількох хвилин, але після них ще певний час може залишатися болючість або відчуття натягнутої литки.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У момент судоми м’язові волокна різко і мимоволі скорочуються. М’яз стає щільним, болючим, іноді його можна навіть побачити або промацати як напружений валик. Порушується нормальна послідовність: скорочення – розслаблення. Саме тому людина інстинктивно тягне стопу на себе, розтирає литку, встає або починає ходити.

Зазвичай нічна судома сама по собі не руйнує м’яз і не є небезпечною. Та небезпека може бути непрямою: людина різко прокидається, схоплюється з ліжка, може втратити рівновагу, впасти, особливо у старшому віці. Часті судоми також погіршують сон, сприяють втомі, тривожності та зниженню якості життя. Вони також можуть маскувати інші проблеми: венозні, ендокринні, ниркові, неврологічні або судинні.



Чому виникають корчі? У багатьох випадках точну причину встановити не вдається, тоді говорять про ідіопатичні, тобто самостійні нічні судоми.

«Та є чинники, які часто їх провокують: перевтома м’язів, тривале стояння або сидіння, незручне положення ноги під час сну, недостатнє розтягування литкових м’язів, зневоднення, порушення електролітного балансу, варикозна хвороба, вагітність, цукровий діабет, хвороби нирок, щитоподібної залози, периферична нейропатія. Також корчі можуть посилюватися на фоні деяких ліків, зокрема сечогінних препаратів, окремих гормональних засобів, препаратів літію та інших», – каже Наталія Боженко.

Лікарка наголошує: не кожен корч означає «нестачу магнію». Це дуже поширене спрощення. Магній, калій, кальцій, вітаміни групи В чи D справді можуть мати значення при доведеному дефіциті, але без обстеження не варто автоматично приписувати всі судоми лише на нестачу мінералів.

Судоми – це захворювання чи сигнал організму про допомогу?

За словами неврологині, найчастіше нічні корчі – це не окреме захворювання, а симптом або функціональна реакція м’язово-нервової системи. Умовно кажучи, м’яз отримує надмірний імпульс до скорочення і не може швидко відпустити. Якщо судома трапилася один раз після перевтоми, спеки, тривалої ходьби чи незручного положення ноги – це зазвичай не страшно. Але якщо корчі часті, болючі, порушують сон, супроводжуються онімінням, слабкістю, набряком, зміною кольору шкіри або болем при ходьбі – це вже сигнал, що треба шукати причину і звернутися на консультацію до лікаря.

Найчастіше судоми виникають у литковому м’язі, бо саме литка найчастіше «вмикається» під час сну або в стані спокою. Але судоми можуть виникати і в стопі, пальцях стопи, задній поверхні стегна, рідше – у передній поверхні гомілки чи стегна.

«Для нічних судом типовими є раптовість, біль, твердість м’яза і виникнення у спокої або під час сну. Іноді пацієнти плутають судоми з іншими станами: синдромом неспокійних ніг, судинним болем при ходьбі, нейропатичним болем, радикулопатією, м’язовими посмикуваннями. Тому для лікаря важливо уточнити: це саме болюче стягування м’яза чи інший тип відчуття», – каже неврологиня.

Як допомогти собі при виникненні судом?

«Найперше – не панікувати. Судома дуже болюча, але в більшості випадків минає. Найкраща перша допомога – розтягнути м’яз, який скоротився. Якщо звело литку, треба обережно потягнути стопу на себе, ніби наблизити пальці стопи до коліна. Можна сісти, випрямити ногу і руками потягнути носок стопи до себе. Якщо можете безпечно встати – станьте на підлогу, перенесіть вагу на болючу ногу, повільно розтягніть литку. Легкий масаж або розтирання також можуть допомогти», – радить лікарка.

Після того як корч відпустив, можна зробити теплий компрес або теплий душ на ділянку м’яза. Якщо після судоми м’яз болить, іноді допомагає легке розтягування протягом дня. Для профілактики корисні помірна фізична активність, достатній питний режим, зручне взуття, розтягування литкових м’язів перед сном, уникання різкого перевантаження після тривалої перерви. «Але не варто самостійно приймати сильні препарати “від судом”», – наголошує неврологиня.

Коли візит до лікаря відкладати не варто

«До лікаря варто звернутися, якщо судоми повторюються часто, стають сильнішими, тривають довго, будять уночі кілька разів на тиждень, не минають після простих заходів або з’явилися після початку прийому нового препарату», – каже Наталія Боженко.

І особливо важливо не зволікати, якщо є набряк ноги, почервоніння, зміна кольору шкіри, різка асиметрія однієї ноги, оніміння, слабкість, біль у спині з іррадіацією у ногу, порушення ходи, біль у литці при ходьбі, який змушує зупинятися, або якщо судоми виникають на фоні діабету, хвороб нирок, щитоподібної залози чи після значного зневоднення. Такі симптоми можуть вимагати не лише неврологічної, а й судинної, ендокринологічної або терапевтичної оцінки.

Спершу неврологиня радить звернутися до сімейного лікаря або терапевта. Він оцінить загальний стан, ліки, які приймає пацієнт, може призначити базові аналізи: глюкозу крові, електроліти, креатинін, показники функції щитоподібної залози, вітамін D або В12 за показаннями. Якщо є оніміння, слабкість, підозра на нейропатію, радикулопатію чи інше ураження нервової системи, то людині потрібна консультація невролога. Тим, у кого є варикоз, набряки, біль при ходьбі, зміна кольору шкіри, доцільною буде консультація судинного хірурга або флеболога.