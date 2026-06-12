Зараз малюк має гарний апетит і добре набирає вагу

Спеціалісти Центру дитячої медицини успішно прооперували немовля з рідкісною патологією кишківника. Маля не могло засвоїти навіть 10 мл їжі. Ні УЗД, ні рентген не давали чіткої відповіді: що з дитиною. Причину захворювання вдалося встановити лише під час операції.

Новонароджений хлопчик Захар з Львівщини потрапив до Центру із тривожними симптомами: постійним блюванням, відсутністю набору ваги. Зміна сумішей і режиму годування не давала результату, навіть невеликі порції їжі не проходили по шлунково-кишковому тракту, повідомили у медзакладі.

Лікарі запідозрили перешкоду у верхніх відділах травної системи. Але ні ультразвукове дослідження, ні рентген не дали достовірної відповіді, де криється проблема. Тому хірурги вирішили провести діагностичну лапароскопію.

«Під час операції ми виявили, що дванадцятипала кишка дитини стискалася щільними ембріональними зрощеннями. Іншої патології кишківника ми не виявили. Це дуже рідкісний випадок. Без оперативного втручання встановити цей діагноз фактично неможливо – ні ультразвук, ні рентген не дозволяють побачити цю патологію», – каже дитячий хірург Олег Содома.

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Під час цього оперативного втручання хірурги й усунули перешкоду. Після операції блювання припинилося, а маленький пацієнт почав добре засвоювати їжу та набирати вагу.

Зараз хлопчику 7 місяців. Він важить 9,5 кг, активно росте та розвивається відповідно до віку.