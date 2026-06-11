Нині життєві показники хлопчика - стабільні

Спеціалістам клініці матері та дитини Університетської лікарні ЛНМУ вдалося врятувати маму та її передчасно народженого сина. У жінки виникла тяжка прееклампсія – одне з найнебезпечніших ускладнень вагітності. Малюк з’явився на світ на 32 тижні вагітності через кесарів розтин з вагою 1550 г і зростом 43 см.

Прееклампсія – це одне з найнебезпечніших ускладнень вагітності. Зазвичай розвивається після 20 тижня і проявляється раптовим підвищенням тиску та порушенням роботи внутрішніх органів, найчастіше нирок та печінки. Це серйозна загроза для здоров’я матері та плода.

35-річна Мар’яна із Рудного очікувала на народження другої дитини. Під час чергового огляду лікарі зафіксували у жінки критично високий артеріальний тиск – 180/100 мм рт. ст. Вагітну терміново госпіталізували до відділення інтенсивної терапії клініки матері та дитини, повідомили у лікарні.

Після стабілізації стану та проведення консиліуму, лікарі ухвалили рішення про дострокове розродження шляхом кесаревого розтину на 32 тижні вагітності.

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«Тяжка прееклампсія може стрімко прогресувати та призвести до тяжких ускладнень як для матері, так і для дитини. У таких випадках головне – швидка діагностика, постійний моніторинг та своєчасне прийняття рішення щодо розродження», – каже акушерка-гінекологиня Роксолана Сюта.

Кесарів розтин провели 30 травня. На світ з'явився хлопчик Давид з вагою 1550 г та зростом 43 см. Маля після народження потребувало інтенсивної терапії.

«Хлопчик народився передчасно та у важкому стані. Йому надали усю необхідну допомогу. Дитина отримувала дихальну підтримку, спеціалізоване харчування та цілодобове спостереження. Нині маємо позитивну динаміку: малюк дихає самостійно, його життєві показники стабільні», – каже неонатологиня та дитяча анестезіологиня Олена Новікова.

Хлопчик продовжує набирати вагу та готується до наступних етапів виходжування.