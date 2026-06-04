Багатогодинна операція для Юрка вже позаду

Проблема у 8-річного Юрія з Волині, родина якого зараз живе у Львові, виникла раптово: з’явилися косоокість одного ока, двоїння в очах. Офтальмолог, невропатолог, до яких рідні привели дитину на консультацію, скерували на МРТ. Вона й показала утвір у ділянці середньої черепної ямки.

У клініці дитячої нейрохірургії Центру дитячої медицини хлопчику провели додаткові обстеження та встановили діагноз – краніофарингіома. Лікарі кажуть, що зазвичай такі пухлини є доброякісними та ростуть повільно, але їхнє розташування є критичним, бо вони можуть тиснути на гіпофіз, зорові нерви та структури мозку, спричиняючи гормональні, зорові й неврологічні порушення. У хлопчика пухлина росла швидше, що вже впливало на зір і фізичний розвиток, тому його треба було негайно оперувати, повідомили у лікарні.

«Пухлина розташовувалася глибоко в мозку, поруч із важливими судинами, зокрема розгалуженнями середньої мозкової артерії. Частину її кістозних компонентів неможливо було видалити одночасно: вони були в різних ділянках. Один із них тиснув на стовбур мозку, де розташовані центри дихання, серцебиття, рухів очей, кінцівок та інші», – каже керівник клініки дитячої нейрохірургії Михайло Ловга.

Під час багатогодинної операції нейрохірургам доводилося працювати у дуже вузьких «коридорах», приблизно 1 на 1,5 см, між зоровими нервами та внутрішньою сонною артерією. Ризики були надзвичайно високі: від втрати зору до критичних порушень життєвих функцій. Утім, їм вдалося уникнути важких ускладнень.

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Під час операції нейрохірурги видалили навіть більший обсяг пухлини, ніж планували. Невелика частина залишилася, оскільки щільно прилягала до лівого зорового нерва, і її видалення могло б загрожувати дитини сліпотою. Тож за станом хлопчика надалі уважно спостерігатимуть спеціалісти.