Паралімпієць Серафим Драгун з хірургом Гнатом Геричем

Хірурги львівської лікарні св. Пантелеймона успішно прооперували 20-річного провідного паралижника Національної паралімпійської збірної України, закарпатця Серафима Драгуна, якому дошкуляла давня проблема – варикоз нижніх кінцівок. Спортсмен швидко відновився після операції і вже повернувся до тренувань.

Серафим Драгун ще в ранньому дитинстві отримав перелом ліктя лівої руки, що призвело до деформації суглоба. Однак ця вада не завадила йому захопитися спортом. Він випробовував себе у багатьох видах спорту, але зупинився на парабіатлоні та паралижних перегонах, і уже у 15 років увійшов до складу Національної паралімпійської збірної команди України, повідомили у лікарні.

Ще у підлітковому віці його турбував варикоз нижніх кінцівок. Це спричиняло не лише естетичний дискомфорт, а й фізичний – біль, судоми та набряки. Тож спортсмен нарешті вирішив позбутися цієї проблеми, і за порадою колеги звернувся по допомогу до львівських хірургів.

«Ми виконали рутинну для нас операцію – корекцію варикозної хвороби нижніх кінцівок малоінвазивним способом. Серафим досить швидко відновився і вже повертається до спорту», – каже завідувач хірургії №1 Гнат Герич.

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Серафим Драгун дуже швидко відновився після втручання і уже відновив тренування.