У серпні ожина найароматніша, тож ласуйте нею, поки сезон

У нас триває сезон ожини, і в серпні вона стигліша, ароматніша й зазвичай дешевша. Дієтологи радять ласувати цією ягодою, особливо у сезон. Передусім її варто їсти людям, які страждають на закрепи, мають надмірну вагу, предіабет, інсулінорезистентність, цукровий діабет другого типу, підвищений холестерин, серцево-судинних захворюваннях тощо. В ожині мало калорій і багато клітковини.

Скільки можна з’їсти цієї ягоди за один раз?

Дієтолог Андрій Маковецький каже, що окремої лікувальної норми саме для ожини не існує. Здорова доросла людина може з’їдати 100–150 г за один раз 2–4 рази на тиждень. Тобто у сезон – приблизно 300–600 г на тиждень. За доброї переносимості її можна їсти й частіше, чергуючи з малиною, смородиною, аґрусом та іншими ягодами.

«Темний колір ожини забезпечують антоціани, а також вона містить елаготаніни, елагову кислоту, кверцетин, катехіни та проціанідини. Ці фітонутрієнти досліджують через їхній можливий позитивний вплив на судини, запальні процеси, окиснення холестерину та кишкову мікрофлору. Водночас при синдромі подразненого кишківника велика порція може викликати здуття через сорбітол, тому краще починати з 50–70 г», – каже дієтолог.

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З чим найкраще поєднувати ожину?

Ожина добре працює не лише в десертах. Вона має виразну кислинку, легку терпкість і солодкий аромат. Саме тому вона добре поєднується із:

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медом , особливо з м’яким квітковим або акацієвим.Меду потрібно небагато, щоб не забити смак ягоди;

, особливо з м’яким квітковим або акацієвим.Меду потрібно небагато, щоб не забити смак ягоди; сиром : дорблю, горгонзола, козячий сир, бринза, фета, кисломолочний сир;

: дорблю, горгонзола, козячий сир, бринза, фета, кисломолочний сир; м’ясом , найкраще з качкою, свининою, яловичиною, бараниною або дичиною;

, найкраще з качкою, свининою, яловичиною, бараниною або дичиною; кашами і йогуртами : із вівсянкою, гречаними пластівцями, натуральним йогуртом та насінням чіа;

: із вівсянкою, гречаними пластівцями, натуральним йогуртом та насінням чіа; у салатах – із помідорами, грушею, руколою, шпинатом, горіхами та насінням;

– із помідорами, грушею, руколою, шпинатом, горіхами та насінням; у напоях – з яблучним, виноградним чи апельсиновим соком, м’ятою, лимоном і газованою водою.