Ідеальний овоч для тих, хто хоче харчуватися легко, підтримувати травлення, не переїдати.

Зараз кабачків багато: класичних білих і світло-зелених, цукіні, жовті. І з них можна приготувати чимало смачних і корисних страв. За словами дієтолога Андрія Маковецького, кабачки добре поєднуються з м’ясом, рибою, яйцями, грибами, крупами, зеленню, сиром, томатами, часником і спеціями і є одними із найзручніших літніх продуктів для тих, хто хоче харчуватися легко, підтримувати травлення, не переїдати.

Скільки кабачків можна їсти на день?

Дієтолог каже, що у сезон кабачки можна їсти 3–5 разів на тиждень. Хороша порція для дорослої людини – приблизно 150–250 г готового кабачка за один прийом їжі.

«Інколи можна їсти і 300–400 г на день, якщо людина добре переносить овочі, особливо у складі рагу, супу, запіканки або овочевого гарніру. Але важливо не будувати весь раціон лише на кабачках. Чим більше різних овочів, тим більше різних вітамінів, мінералів і рослинних речовин отримує організм», – каже Андрій Маковецький.

Людям, в яких є здуття, чутливе травлення, дієтолог радить починати з менших порцій – 100–150 г, і обирати не сирий, а тушкований, запечений або припущений кабачок.

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З чим найкраще поєднувати кабачки

Це універсальний овоч, його легко поєднувати з різними продуктами. Найкраща комбінація – кабачок + білок + зелень + трохи корисного жиру.

З білкових продуктів добре підходять яйця, курка, індичка, риба, креветки, тунець, кисломолочний сир, фета, моцарела, грецький йогурт, нут, сочевиця, квасоля.

З овочів – томати, солодкий перець, баклажан, гриби, цибуля, морква, шпинат, рукола, броколі.

Із зелені – кріп, петрушка, базилік, кінза, м’ята, зелена цибуля.

Зі спецій – часник, чорний перець, паприка, орегано, чебрець, куркума, мускатний горіх.

З жирів – оливкова олія, авокадо, горіхи, насіння, трохи вершків або сиру. Невелика кількість жиру, каже дієтолог, допомагає краще розкрити смак страви і засвоювати деякі жиророзчинні корисні речовини з овочів.