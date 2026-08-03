Аліцил, якому часник завдячує більшістю своїх корисних властивостей, утворюється, коли часник роздавлюють або дрібно нарізають

Грядки з озимим часником вже спорожніли. У багатьох в’язанки з часником підвішені у затемненому (подалі від сонячних променів), але добре провітрюваному місці, і цей овоч готовий до вживання. Його бажано їсти сирим через 10 хвилин після роздавлювання або після помірного нагрівання. Чому? За словами відомої лікарки-дієтологині Оксани Скиталінської, тільки так він принесе організму максимум користі.

«У цілому зубчику часнику майже немає аліцину – тієї речовини, якій часник завдячує більшістю своїх корисних властивостей. Аліцин утворюється лише тоді, коли ми роздавлюємо або дуже дрібно нарізаємо часник», – каже дієтологиня.

Чим аліцин корисний для організму?

Оксана Скиталінська твердить, що він має антибактеріальні, протигрибкові та протизапальні властивості. Саме тому сирий часник досліджують як допоміжний засіб у боротьбі з інфекціями, зокрема Helicobacter pylori. Утім, великі кількості сирого часнику можуть подразнювати слизову шлунка й кишківника.

Як краще споживати часник? Все залежить від мети, яку перед собою ставите. Для максимальної антимікробної дії дієтологиня радить роздавити часник, почекати 5–10 хвилин і з’їсти сирим.

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Для підтримки серця і судин: після помірного нагрівання утворюються інші сірковмісні сполуки, які сприяють утворенню сірководню (H₂S) та покращують функцію судин. Тож експертка радить роздавити часник, почекати 10 хвилин і додати у страву за 6–10 хвилин до завершення приготування.

Чому не варто до подрібленого часнику відразу додавати сік лимона?

Оксана Скиталінська каже, що не варто відразу до подрібленого часнику додавати сік лимона, бо ферменту потрібен час, тому після подрібнення залиште часник на 10 хвилин, а тоді додайте лимон. Якщо додати лимонний сік одразу після подрібнення, аліцину утвориться менше. А після 10-хвилинної паузи лимон уже не заважає, а навпаки – разом із часником допомагає підтримувати здоров’я судин завдяки вітаміну С та флавоноїдам.

Іноді користь продукту, каже Оксана Скиталінська, залежить не лише від того, що ми їмо, а й як ми його готуємо.

«Перевірте свою ліпідограму, точніше ЛПНЩ (якщо вони трохи підвищені) до і після вживання правильного часнику. Звісно, часник не може бути єдиними ліками, проте ви будете здивовані результатами», – твердить експертка.