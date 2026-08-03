Пацієнтка з медиками, які її рятували

Спеціалісти львівської лікарні св. Луки врятували життя 61-річній Марії Жидик з Львівщини, яка потрапила у ДТП і отримала важкі травми. У жінки були відкрита черепно-мозкова травма, розрив селезінки, значна крововтрата, двобічні переломи ребер та обох ключиць, гемопневмоторакс. Усі ці травми і стани мають високий ризик летальності.

16 травня жінка разом з чоловіком та 8-річним онуком прямували з дому у справах. Щойно вони виїхали з подвір’я на дорогу, як раптом на великій швидкості в них врізалося авто. Основний удар припав на місце, де сиділа жінка. «Швидка» доставила постраждалу до лікарні.

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«У пацієнтки діагностували відкриту черепно-мозкову травму зі струсом головного мозку, перелом 9 ребер та обох ключиць зі зміщенням, гемопневмоторакс (скупчення повітря та крові в плевральній порожнині між легенями і внутрішньою поверхнею грудної стінки) та розрив селезінки, що спричинив внутрішньочеревну кровотечу. Це небезпечні для життя стани, які потребували невідкладної медичної допомоги», – кажуть у лікарні.

Пацієнтку відразу взяли в операційну, де спершу видалили розірвану селезінку та зупинили кровотечу. Тоді лікарі дренували плевральну порожнину та забрали звідти рідину і повітря.

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Наступні 17 днів жінка перебувала у реанімації, 13 з яких – на ШВЛ. За той час ортопеди-травматологи виконали ще дві операції на ключицях – металеосинтез. Вони повернули у правильне положення зламані кістки та зафіксувати їх титановими пластинами і гвинтами.

Ще у відділенні інтенсивної терапії з пацієнткою працювали фізичні терапевти, аби уникнути ускладнень з боку дихальної системи. Після стабілізації стану жінку перевели в палату хірургічного відділення, де з нею займалися спеціалісти з реабілітації. Пацієнтку з лікарні вже виписали додому.