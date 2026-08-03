Дітей вже виписали з лікарні. Хлопчик добре відновився після операція, дівчинка ще на амбулаторній реабілітації

Хірурги дитячої лікарні св. Миколая успішно прооперували двох новонароджених малят зі складною вродженою вадою. В обох лікарі ще в утробі матері діагностували гастрошизис, при якому кишківник розвивається поза черевною порожниною. Після появи на світ малят чекала складна операція, були деякі ускладнення, але все закінчилося добре.

Ще до народження дітей їхні мами знали, що їхнє життя розпочнеться з боротьби і важких випробувань. Під час планового УЗД наприкінці першого триместру вагітності у дітей діагностували гастрошизис, тож майбутні мами були під посиленим контролем спеціалістів аж до пологів. Діти народилися у пологовому відділенні лікарні через кесарів розтин. Хлопчик зʼявився на світ на 36-му тижні вагітності з вагою 2400 грамів, а дівчинка через маловоддя трішки раніше – на 34-му з масою тіла лише 1900 грамів. Обох малюків одразу після народження забрали в операційну, повідомили у лікарні.

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У хлопчика ситуація виявилася складнішою. Його черевна порожнина не була готова вмістити весь обʼєм кишківника, що був назовні, тому втручання довелося виконувати у два етапи. Щоб не створити надмірного тиску на внутрішні органи, хірурги під час першої операції не закрили рану повністю. І лише після стабілізації стану малюка, провели другу операцію та закрили черевну стінку.

На дитину чекали тижні боротьби. Хлопчик не міг самостійно дихати, а його кишківник довго не починав працювати. Згодом через спайковий процес лікарям довелося виконати ще одне втручання. І лише після цього малюк зміг харчуватися молоком.



У дівчинки хірургам вдалося відразу повернути кишківник до черевної порожнини та закрити дефект. Перші три доби дівчинка перебувала на штучній вентиляції легень, а поживні речовини отримувала внутрішньовенно. Згодом вона почала їсти сама, однак через розвиток некротичного ентероколіту лікарям довелося тимчасово припинити годування, щоб дати кишківнику час відновитися.



Нині діти вже вдома. Хлопчик добре відновився після операції та їсть самостійно, а дівчинка лише вчиться і ще проходить реабілітацію амбулаторно.



Гастрошизис належить до тих вроджених вад, які сучасна медицина може виявити ще під час вагітності, кажуть у лікарні. Саме тому майбутнім мамам важливо не пропускати пренатальні скринінги, адже завчасно встановлений діагноз дозволяє правильно спланувати пологи, зібрати мультидисциплінарну команду та розпочати лікування буквально в перші хвилини життя. У дитячій лікарні щороку успішно оперують 3–4 новонароджених з таким діагнозом.

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