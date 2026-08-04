Діти можуть заразитися цією хворобою через спільне користування чашками

До Львівської обласної інфекційної лікарні потрапила 7-річна дівчинка зі Стрийщини, у якої діагностували інфекційний мононуклеоз, який ще називають «хворобою поцілунків». Дівчинку привезли до лікарні з високою температурою, сильним болем у горлі та збільшеними лімфатичними вузлами.

Спочатку симптоми нагадували звичайну ангіну. Однак лабораторні дослідження підтвердили інфекційний мононуклеоз – захворювання, яке спричиняє вірус Епштейна – Барр, повідомили у Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб. Після лікування дівчинка одужала і її вже виписали з лікарні.

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Чому інфекційний мононуклеоз називають «хворобою поцілунків»?

«Таку назву захворювання отримало тому, що вірус Епштейна – Барр передається переважно через слину. Саме тому одним зі шляхів зараження є поцілунки. Втім, заразитися можуть не лише підлітки чи дорослі. Діти також інфікуються досить часто: під час тісного побутового контакту, через спільне користування чашками, пляшками, столовими приборами або іграшками, на які щойно потрапила слина інфікованої людини», – кажуть у Центрі.

У 2025 році на Львівщині зареєстрували 293 випадки інфекційного мононуклеозу, з них 236 – серед дітей віком до 18 років. В Україні за цей період було зареєстровано 2095 випадків. За перше півріччя 2026 року в області зареєстровано 136 випадків, із них 107 – серед дітей.

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