Ендрю з кардіохірургами (зліва направо) Володимиром Пришляком і професором Любомиром Куликом

Кардіохірурги Університетської лікарні ЛНМУ провели надскладну операцію 23-річному жителю США Ендрю К., який захищає Україну на запорізькому напрямку. Аби врятували його життя, спеціалісти на 75 хвилин повністю зупинили роботу всіх органів. Увесь цей час його організм був повністю знекровлений. На восьмий день після такої важкої операції пацієнт порушив лікарняний режим і поїхав у центр Львова знайомитися з містом.

Ендрю закохався в Україну ще у США. Його сусідами були одесити, які багато розповідали про Україну. З того часу він почав цікавитися нашою країною, її історією, стежив за новими, які у нас відбувалися. Після повномасштабного вторгнення вирішив поповнити лави захисників.

«Командир, я поволі помираю»

Ще у США у 2023 році Ендрю потрапив до клініки у Філадельфії з тромбоемболією легеневих артерій. Це доволі серйозне захворювання, при якому згустки крові з вен ніг потрапляють в легеневі артерії. 30% таких хворих відразу помирає. Ендрю пощастило: у нього був легший перебіг захворювання, і американські спеціалісти спробували розчинити тромби в легеневих артеріях спеціальними ліками. Лікування подіяло, Ендрю стало набагато краще.

Погіршення наступило, коли Ендрю вже був в Україні на передовій, йому ставало дедалі важче дихати.

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«Коли я приніс йому документи і запитав, як справи, Ендрю тихо відповів: “Командире, я поволі помираю”. Мене це дуже вразило, бо душа болить за кожного мого підопічного, тому я вирішив зробити все можливе і неможливе, аби йому допомогти», – повідомив ZAXID.NET командир Себастьян.

Ендрю лікувався у Запоріжжі, Харкові, згодом потрапив до Києва, у центр легеневої гіпертензії при інституті імені М. Стражеска, де професорка Ганна Радченко і поставила остаточний діагноз: хронічна тромбоемболічна легенева гіпертензія, іншими словами, легеневі артерії пацієнта були перекриті тромбами різної давності, через що страждали серце та легені. Основний метод лікування при такому захворюванні – видалення старих тромбів з легеневих артерій відкритим хірургічним способом.

У світі є лише кілька клінік, де практикують операції з видалення хронічних тромбів з легеневих артерій. В Україні постійно такі операції проводять лише у Львові, в Університетській лікарні.

Професорка Ганна Радченко зв’язалася з професором, кардіохірургом зі Львова Любомиром Куликом, який оперує таких пацієнтів, розповіла про стан здоров’я Ендрю, і львівський кардіохірург погодився його прооперувати.

З Києва до Львова Ендрю приїхав поїздом. Його на вокзалі зустрів професор Любомир Кулик. Ендрю ще погано володіє українською мовою, але професор знає англійську, тож вони швидко порозумілися.

Підготовка до операції тривала два дні

У кардіохірургічному відділенні лікарні його почали готувати до операції. Лікуючим лікарем Ендрю була кардіологиня Марта Войцехівська. Різноманітні обстеження показали, що операція можлива, але дуже ризикована. Вона належить до найбільш технічно вимогливих і тривалих в сучасній серцевій хірургії. Згідно з Європейським реєстром, майже у 50% прооперованих виникають ускладнення, які не завжди завершуються успішно. До того ж оперувати американця – неабияка відповідальність. Тож перед операцією лікарі запитали у пацієнта, чи не хоче він повернутися у США і там прооперуватися, адже в Сан-Дієго є найкраща клініка у світі, де спеціалізуються на цій проблемі. Та Ендрю довірив своє життя українським лікарям.

До операційної команди, окрім професора Любомира Кулика, увійшли кардіохірург Володимир Пришляк, анестезіолог Любомир Соловей, перфузіолог Анатолій Шнайдрук. Ціль, яку спеціалісти поставили перед собою, – видалити з легеневих артерій, навіть найдрібніших, старі тромби, і відновити їх прохідність.

У чому складність і унікальність цієї операції?

Аби видалити застарілі тромби, що міцно приросли до легеневих артерій, пацієнт під час операції має бути абсолютно «сухим», тобто в організмі не має бути ні грама крові, бо кардіохірурги розрізають судини, спеціальними пристроями звільняють їх від затверділих згустків крові, а тоді зшивають. Як цього добитися? Тут спеціалісти творять дива.

Пацієнта підключають до апарата штучного кровообігу, тобто серце і легені на час операції не працюють, а їхні функції виконує спеціальний апарат – оксигенатор. Кров і тіло пацієнта поступово охолоджують до температури 16 градусів, голову обкладають льодом і проводять медичний перелом грудини. А тоді повністю забирають з організму всю кров і максимум на 20 хвилин повністю зупиняють кровообіг як природний, так і штучний. Так створюється «сухе» поле. За ці 20 хвилин кардіохірурги розсікають легеневі артерії, забирають з них застарілі тромби, і тоді судину зшивають.

«Перевищувати час 20 хвилин не можна, бо можуть наступити незворотні зміни в головному мозку і пацієнт навіть після успішної операції може не прокинутися», – пояснює професор Любомир Кулик.

За тим, аби ні на секунду кардіохірурги не перевищили вказаний час, уважно стежить перфузіолог. Він заздалегідь повідомляє, що відведений час закінчується. Тоді кров пацієнта знову запускають в організм, вона надходить до всіх органів, окрім серця і легень. Через 15 хвилин пацієнта знову повністю знекровлюють, і кардіохірурги продовжують очищати легеневі артерії. І так роблять до того часу, поки повністю не звільнять легеневі артерії від тромбів.

Аби забрати всі застарілі тромби з легеневих артерій Ендрю, команді спеціалістів знадобилося 75 хвилин. Операція пройшла без ускладнень. Професор Любомир Кулик каже, що це заслуга злагодженої роботи всієї команди. Вранці наступного дня Ендрю вже почав дихати самостійно, всі показники були в нормі. Вимірювання тиску в судинах показало повну нормалізацію тиску в легеневих артеріях.

Професор Любомир Кулик провів Ендрю до поїзда, який прямує на Запоріжжя

Перше, що зробив Ендрю, коли вже міг говорити, подзвонив побратимам. Вони постійно були на зв’язку, хвилювалися за нього, особливо командир Себастьян. Відновлення після надскладної операції ішло надзвичайно добре, на четвертий день Ендрю самостійно ходив спершу по коридору лікарні, згодом – по подвір’ї. А на восьмий день професору Любомиру Кулику довелося добряче «відчитати» пацієнта, бо він порушив лікарняний режим, вийшов з палати і поїхав у центр Львова знайомитися з містом.

У понеділок, 10 серпня, Ендрю виписали з лікарні. Він не повертається до США, а їде до побратимів, у Запоріжжя, які його з радістю чекають. Найвірогідніше, що після завершення війни Ендрю залишиться жити в Україні.