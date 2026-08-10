Надлишкова вага веде до серйозних проблем зі здоров'ям

Якщо людина більше їсть і мало рухається, збільшення ваги тіла цілком закономірне. Утім, інколи вага починає зростати, коли харчування та фізична активність практично не змінилися. У таких випадках гастроентеролог-дієтолог, професор Олег Швець радить звернути увагу не лише калорійність їжі, а й на інші чинники, які можуть впливати на апетит, обмін речовин, гормональний фон або затримку рідини в організмі. Експерт називає 10 причин, через які вага може стрімко зростати.

Причини набору надмірної ваги

Нестача сну. «Недосипання впливає на набір ваги кількома шляхами. По-перше, якщо людина пізно лягає спати, існує більша ймовірність нічних перекусів. По-друге, недостатня тривалість сну змінює рівень гормонів, що регулюють апетит. Підвищується рівень греліну – гормону голоду, і знижується рівень лептину, який відповідає за відчуття ситості. У результаті людина частіше відчуває голод і може споживати більше їжі», – пояснює Олег Швець.

Хронічний стрес. За словами професора, під час тривалого стресу організм виробляє більше кортизолу, через це у деяких людей зростає апетит, потяг до солодкої та жирної їжі. Крім того, стрес часто сприяє емоційному переїданню, зменшенню фізичної активності та погіршенню сну.

Антидепресанти. Побічним ефектом деяких антидепресантів є набір ваги. Після початку лікування людина може просто відновити нормальний апетит, який раніше був знижений через депресію. Самостійно припиняти прийом або змінювати дозування не можна, каже лікар, і радить обговорити це питання з лікуючим лікарем.

Стероїдні гормони. Протизапальні глюкокортикостероїдні препарати спричиняють набір ваги. Основними причинами є затримка рідини та посилення апетиту. Тривалий прийом препаратів може змінюватися розподіл жирової тканини в організмі: вона більше накопичується в ділянці обличчя, живота, верхньої частини спини та шиї. У таких випадках дозу знижують поступово за схемою, визначеною лікарем.

Певні медикаменти. До них належать деякі антипсихотичні препарати, які використовуються для лікування таких розладів, як шизофренія та біполярний розлад, а також ліки для лікування мігрені, судом, артеріальної гіпертензії та цукрового діабету. Якщо ви помітили такий ефект, професор радить порадитися з лікарем.

Гіпотиреоз. За недостатньої функції щитоподібної залози виробляється менше тиреоїдних гормонів, через що сповільнюється обмін речовин. Крім збільшення маси тіла, інколи відчуваються постійна втома, сонливість, мерзлякуватість. Після призначення замісної терапії тиреоїдними гормонами частина набраної ваги, особливо повʼязана із затримкою рідини, може зменшитися.

Менопауза. Більшість жінок набирає вагу в період менопаузи. Причинами є зниження рівня естрогену та прогестерону, уповільнення метаболізму та зменшення мʼязової маси. Через гормональні зміни жирова тканина частіше накопичується в ділянці живота. Генетика, порушення сну та малорухливий спосіб життя також сприяють збільшенню ваги.

Синдром Кушинга. «Однією з характерних ознак цього захворювання є збільшення ваги через надлишок кортизолу в організмі. Він може виникнути внаслідок тривалого застосування глюкокортикостероїдів або надмірного вироблення кортизолу організмом унаслідок захворювань наднирників чи пухлин. При цьому збільшення ваги найбільш помітне на обличчі, животі, шиї або на верхній частині спини», – каже Олег Швець.

Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ). Це одне з найпоширеніших ендокринних порушень у жінок репродуктивного віку. Для нього характерні нерегулярний менструальний цикл, ознаки надлишку андрогенів (чоловічих статевих гормонів), зокрема акне, надмірний ріст волосся на тілі, а також інсулінорезистентність. Саме інсулінорезистентність часто сприяє збільшенню ваги, особливо в ділянці живота.

Відмова від куріння. Після припинення куріння частина людей набирає кілька кілограмів. Основними причинами є відновлення апетиту, зменшення впливу нікотину, який частково пригнічував відчуття голоду, та заміна сигарет перекусами. Проте користь від відмови від куріння для здоровʼя значно переважає можливе помірне збільшення маси тіла.

Що робити, коли ви набираєте вагу?

Професор радить звернутися до лікаря і з’ясувати причину, але у жодному разі не припиняти приймати будь-які медикаменти без попередньої консультації з лікарем. Якщо той чи інший препарат справді сприяє набору ваги, лікар допоможе підібрати іншу дозу або замінити його.

Якщо збільшення ваги повʼязане лише із затримкою води, то після усунення її причини набряклість зменшиться. Тоді дотримуйтеся дієти з низьким вмістом натрію.