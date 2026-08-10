Пацієнтка Василини Бевз з лікарем, колишнім студентом, який повернув їй зір

У відділенні реконструктивно-пластичної хірургії Університетської лікарні успішно провели операцію з видалення катаракти очей 82-річній пацієнтці, яка багато років працювала терапевткою. Коли мова зайшла про оперативне втручання, вона довірила його провести своєму колишньому студенту. І не помилилася.

Василина Бевз усе життя присвятила медицині, працювала терапевткою, а також викладала у медичному університеті. Жінка дуже любить читати і почала помічати, що останнім часом зір вкрай погіршився. Вона купувала нові окуляри, аж поки не зрозуміла, що потрібно таки звернутися до спеціалістів, повідомили у лікарні.

Коли виникло питання про операцію, вона довірила її провести своєму колишньому студенту, а нині керівнику офтальмологічного напрямку відділення реконструктивно-пластичної хірургії Всеволоду Юревичу, який вже багато років рятує зір пацієнтів.

Операція з видалення ускладненої катаракти з обох очей пройшла успішно. Її провели під місцевим знечуленням, дуже комфортним для пацієнта. Завдяки сучасній методиці жінці виконали мікророзріз лише 1,8 мм.

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Лікарі наголошують: катаракта не минає сама по собі і не лікується краплями. Сучасна офтальмологія дозволяє швидко й безпечно повернути людині якість життя. І радять, не чекати, поки катаракта дозріє, а звернутися до фахівців на ранніх етапах, тоді простіший процес реабілітації.

Для Василини Бевз ця операція цінна не лише тим, що вона повернула собі зір, а й усвідомлення того, якими високопрофесійними спеціалістами стали її студенти.