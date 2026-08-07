У Львові лабораторно підтвердили випадок сказу у кота, якого знайшли у районі перехрестя вул. Володимира Великого та вул. Кріля (колишня вул. Тролейбусна). У місті запровадять спеціальні карантинні заходи в межах 5-кілометрової зони. Мешканців та тварин, які контактували з хворим на сказ котом, закликають пройти вакцинацію, повідомила пресслужба ЛМР.

За попередньою інформацією Львівської міської державної лікарні ветеринарної медицини, кота знайшли біля житлового будинку. Тварину спершу забрали волонтери, однак згодом він помер. У четвер, 6 серпня, лабораторні дослідження підтвердили у нього сказ.

«Якщо ви мали будь-який контакт із цим котом, особливо якщо був укус, подряпина чи ослинення, необхідно негайно звернутися до лікаря. Сказ є смертельно небезпечним захворюванням, однак своєчасне антирабічне лікування повністю запобігає його розвитку», – кажуть медики.

Людей і тварин, які контактували з цим котом, закликають вакцинуватися від сказу

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Як отримати антирабічну вакцину проти сказу?

У Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб наголошують, що сучасна схема профілактики від сказу передбачає лише 5 безкоштовних ін'єкцій у плече.

Завідувачка відділу готовності та реагування на надзвичайні ситуації Центру Ірина Куліш раніше повідомила ZAXID.NET: жодна людина, яку на Львівщині покусали дикі чи невідомі тварини, і якій вчасно провели антирабічне лікування, не захворіла на сказ. Та під час такого лікування слід чітко дотримуватися режиму, який встановить лікар.

Антирабічну вакцину (проти сказу) можна отримати (вакцинація безкоштовна):

У лікарні св. Пантелеймона, лікарні св. Луки, у Львівському обласному госпіталі ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи (для дорослих).

У лікарні св. Миколая та Клінічному центрі дитячої медицини (для дітей).

У ЛМР також нагадують про необхідність щорічних щеплень домашніх тварин від сказу, які також є можливість отримати безкоштовно.

«Просимо перевірити, чи актуальне щеплення від сказу у ваших улюбленців. Якщо термін вакцинації вже минув – варто якнайшвидше їх ревакцинувати. На прогулянках радимо тримати собак на повідку, а котиків поки не випускати самих надвір. Це прості кроки, які допоможуть захистити і тварин, і людей», – радять у ЛКП «Лев».

Тварини, які попередньо були вакциновані від сказу, але могли контактувати з хворим котом, мають пройти вакцинацію повторно.

Важливо: у разі виявлення тварини з підозрілою поведінкою або з підозрою на сказ необхідно повідомити Держпродспоживслужбу: цілодобова гаряча лінія 050 230 04 28.