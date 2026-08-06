Новий корпус запрацював на вул. Пекарській, 59а

У Львові у четвер, 6 серпня, відкрили новий корпус Національного реабілітаційного центру Unbroken. Він розрахований на 55 ліжко-місць, у ньому військові та цивільні, які отримали важкі поранення внаслідок війни, проходитимуть комплексне відновлення. У новому корпусі вже проходять реабілітацію перші пацієнти, повідомив 6 серпня міський голова Львова Андрій Садовий.

У новому корпусі Центру створили сучасний простір для тривалої реабілітації: комфортні палати, зали фізичної та ерготерапії, кабінети психологічної допомоги та все необхідне для роботи мультидисциплінарних команд.



«Новий корпус ‒ це 2510 м² безпечного та інклюзивного простору, де військові та цивільні проходитимуть комплексну реабілітацію. З ними працюватиме мультидисциплінарна команда фахівців: фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи, психотерапевти, соціальні працівники та інші спеціалісти», – додають у Першому ТМО Львова.

У новому корпусі вже проходять реабілітацію перші пацієнти

Відкриття ще одного Центру дозволить якнайшвидше відновитися після важких поранень більшій кількості пацієнтів, адже сьогодні в Unbroken на одне ліжко-місце очікує 50 людей.

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Новий реабілітаційний корпус вдалося облаштувати завдяки підтримці уряду Тайваню, з яким у грудні 2024 року Львів підписав грантову угоду на 5 мільйонів євро. Ці кошти спрямували на реставрацію будівлі на вул. Пекарській, аби більше важкопоранених захисників могли отримати якісну допомогу в комфортних умовах.