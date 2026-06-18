Смакуйте, поки триває сезон суниць

Літо у багатьох асоціюється з суницями: їх запах і смак просто неймовірні. А зараз саме триває сезон суниць: і лісових, і городніх. Ці невеликі ягоди є джерелом вітаміну С, клітковини, фолатів, калію та антиоксидантів, які конче потрібні і дорослим, і дітям, тому варто насолодитися ними, поки є така можливість. Скільки цих смачних ягід на день можна з’їсти дітям і дорослим, аби вони принесли лише користь організму? І що буде, якщо переборщити?

Скільки суниць на день можна з’їсти дітям?

Педіатриня Андріана Мальська каже, що офіційних норм нема, є рекомендації щодо загальної кількості фруктів та ягід у раціоні.

Орієнтовно можна вважати достатньою таку кількість:

дітям 1–3 років – 50–100 г ягід на день;

дітям 4–8 років – близько 100–150 г;

старшим дітям та підліткам – до 150–200 г.

Лікарка каже, що суниці можуть бути частиною здорового харчування, але не повинні витісняти з раціону інші фрукти та ягоди. Для дітей, які і для дорослих, дуже важливим є різноманітний раціон.

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Чи можна давати суниці немовлятам?

Педіатриня каже, що відповідно до сучасних рекомендацій, суниці можна пропонувати дитині вже після початку введення прикорму, приблизно з 6-місячного віку. Починати з невеликої кількості та спостерігати за реакцією дитини.

Дітям 6–9 місяців ягоди краще добре розім'яти виделкою або запропонувати у вигляді пюре, у 9–12 місяців дитина може поступово вчитися їсти м'які шматочки ягід самостійно, а після року більшість дітей вже можуть їсти цілі невеликі суниці під наглядом дорослих.

Скільки суниць можна їсти дорослим?

Для дорослих також не існує окремої офіційної норми споживання суниць, каже Андріана Мальська. Більшість міжнародних рекомендацій радять щодня вживати щонайменше 400 г овочів та фруктів, частину цієї кількості можуть становити ягоди.

Практичною та безпечною порцією для здорової людини вважають приблизно 150–300 г суниць на день. У сезон багато людей з'їдає і більше без жодної шкоди для здоров'я. Утім, надмірне споживання ягід іноді може викликати здуття живота, дискомфорт або послаблення випорожнень через значний вміст клітковини та фруктових кислот.