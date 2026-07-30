Львівська міськрада розповіла, що буде у колишній поліклініці на вул. Руській, 20
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Будівля колишньої поліклініки на вулиці Руській, 20 у центрі Львова залишиться у системі охорони здоров'я міста. Про це заявила заступниця міського голови з гуманітарних питань Ірина Кулинич, спростувавши чутки про можливу комерціалізацію приміщення.
«Хочу публічно наголосити: у цій будівлі не буде жодних готелів, ресторанів, магазинів чи інших комерційних приміщень. Це був і надалі залишиться медичний заклад», – повідомила Кулинич.
Наразі будівля порожня: лікарів перевели до інших медичних закладів, зокрема на вулицю Римлянина, прийом пацієнтів призупинено. Причина – підготовка до масштабної реконструкції, яку неможливо проводити паралельно з роботою поліклініки.
За словами директора філії «Лікувально-діагностичні центри» Першого територіального медичного об'єднання Львова Володимира Федорова, будівля 1905 року є пам'яткою архітектури місцевого значення й розташована в історичному ареалі, що входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це вимагає залучення лише спеціалізованих ліцензованих підрядників, а каналізація, електромережі та інші комунікації потребують комплексного оновлення. Під час масових відключень електроенергії з'ясувалося, що генератором вдавалося забезпечити живленням лише один поверх будівлі.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Після ремонту тут запрацюють відділення сімейної медицини, відділення ментального здоров'я та лабораторія для забору аналізів. На одному з поверхів розглядають можливість створення Центру дослідження військової травми – за підтримки партнерів із бельгійського міста Мехелен, яке раніше вже фінансувало реабілітаційний будинок для цивільних і військових, які пережили полон, на вулиці Замарстинівській. Наразі перемовини щодо фінансування центру перебувають на попередній стадії.
Доля будівлі на Руській, 20 пов'язана з реформою мережі міських поліклінік. У березні 2025 року Львівська міська рада ухвалила рішення про приєднання 1-ї міської поліклініки до 6-ї, а у жовтні 2025 року всі міські поліклініки Львова інтегрували до територіальних медичних об'єднань. Колишня 6-та поліклініка сьогодні працює як лікувально-діагностичний центр «Прогулянка» у складі Першого територіального медичного об'єднання, до якого перейшла і будівля на Руській, 20.
Наразі місто напрацьовує проєкт реконструкції та готує проєктно-кошторисну документацію для залучення фінансування. Конкретні терміни початку ремонтних робіт поки не визначені.