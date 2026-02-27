Прийом сімейного лікаря, вузького спеціаліста і планові обстеження за електронним скеруванням мають бути організовані протягом 24 годин

Виконавчий комітет Львівської міської ради 27 березня прийняв рішення, яке розширює доступ мешканців до безоплатної амбулаторної допомоги. Йдеться про швидший запис до лікаря, довший графік роботи поліклінік, окрему медичну гарячу лінію та постійний контроль якості надання послуг. Зміни вступають в дію з 2 березня 2026 року.

Що зміниться для мешканців?

Медичні послуги, які надаються в комунальних поліклініках у межах Програми медичних гарантій, залишаються безоплатними і мають надаватися у першочерговому порядку за електронним скеруванням або іншими законними підставами. А що змінюється?

1.Чіткий часовий стандарт доступу до лікаря. Прийом або консультація сімейного лікаря, лікаря вузької спеціалізації, а також планові обстеження за електронним скеруванням мають бути організовані протягом 24 годин від часу звернення пацієнта.

Якщо сімейний лікар тимчасово недоступний, пацієнта скеровують до чергового лікаря, який зобов’язаний надати консультацію або допомогу у цей же термін.

Також у всіх закладах мають працювати кабінети невідкладних станів із забезпеченням УЗД-обстеження та рентгенографії.

2.Поліклініки працюватимуть довше. Для зручності мешканців амбулаторні заклади працюватимуть за розширеним графіком:

у будні – з 08:00 до 20:00 (на годину довше, ніж раніше);

у суботу – з 09:00 до 15:00 (прийматимуть і сімейні лікарі, і вузькі спеціалісти);

у неділю — з 09:00 до 14:00 (прийом сімейних лікарів).

3.Працюватиме окрема медична гаряча лінія. Для мешканців запровадять окрему медичну лінію на базі «Гарячої лінії», де працюватимуть фахівці. Вони зможуть проконсультувати, підказати алгоритм дій або зафіксувати звернення щодо доступності безоплатної допомоги.

Гаряча лінія працюватиме за графіком поліклінік:

у будні – з 08:00 до 20:00;

у суботу – з 09:00 до 15:00;

у неділю – не працюватиме.

«Ми підсилюємо міську Гарячу лінію окремим медичним каналом. Там працюватимуть фахівці, які зможуть не просто прийняти звернення, а надати кваліфіковану консультацію і допомогти людині зорієнтуватися, як швидше отримати безоплатну медичну послугу», – каже директорка департаменту гуманітарної політики ЛМР Валентина Бартошик.

Після інтеграції поліклінік із двома територіальними медичними об’єднаннями до амбулаторного прийому мешканців Львова поступово залучатимуть і лікарів стаціонарів.