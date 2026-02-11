Нові ліки будуть доступні з квітня 2026 року

З квітня 2026 року до програми «Доступні ліки» додадуть нові препарати для лікування серцево-судинних захворювань та інших хронічних станів, зокрема цукрового діабету і захворювань дихальної системи, повідомив 10 лютого міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Серцево-судинні захворювання є головною причиною передчасної смертності в Україні, вони спричиняють близько 60% таких випадків. Щодня від цих хвороб помирає понад тисяча людей, а торік понад 80 тисяч українців отримали інвалідність саме через захворювання системи кровообігу», – каже міністр.

З квітня 2026 року до програми реімбурсації «Доступні ліки» додадуть нові препарати:

аторвастатин – базова терапія для контролю холестерину та профілактики серцево-судинних ускладнень;

– базова терапія для контролю холестерину та профілактики серцево-судинних ускладнень; нові пероральні антикоагулянти – р ивароксабан, дабігатран, апіксабан — сучасний стандарт профілактики інсульту при фібриляції передсердь і лікування тромбозів;

— сучасний стандарт профілактики інсульту при фібриляції передсердь і лікування тромбозів; дапагліфлозин та емпагліфлозин – сучасна терапія для пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу у визначених групах;

– сучасна терапія для пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу у визначених групах; формотерол у комбінації з беклометазоном – базисна інгаляційна терапія для контролю бронхіальної астми та ХОЗЛ.

Для ривароксабану, дабігатрану, апіксабану, дапагліфлозину та емпагліфлозину передбачено фіксований рівень реімбурсації 50%.

За словами міністра, перехідний період до квітня 2026 року потрібен для завершення технічних налаштувань, укладення договорів і запуску програми без перебоїв.

На 10 лютого заплановано відвантаження метотрексату в таблетованих формах від одного з виробників у Німеччині. Після розмитнення та контролю якості препарат одразу почнуть постачати до аптек. Інший виробник планує поставку у квітні 2026 року. Надалі очікують більш стабільні поставки від кількох виробників.

Щодо ламотриджину, то виробничі потужності одного з українських виробників зазнали пошкоджень унаслідок ракетних і дронових атак РФ, що тимчасово вплинуло на виробництво. Наразі виробництво відновлюється, препарат уже є на складах в Україні та розвозиться до аптек. Інші виробники також пришвидшили поставки.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року до програми «Доступні ліки» додали 12 препаратів проти раку молочної залози.