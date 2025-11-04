Ліки в аптеці можна отримати безкоштовно або з доплатою, але треба мати електронний рецепт

В оновлений список програми реімбурсації «Доступні ліки» додали ще 12 найменувань лікарських засобів для лікування раку молочної залози, які можна отримати в аптеках безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом у межах Програми медичних гарантій.

До переліку «Доступних ліків» увійшли препарати з такими діючими речовинами:

екземестан;

летрозол;

тамоксифен.

Тепер ці препарати переходять із централізованих закупівель у звичні для людей аптеки і будуть доступні за програмою реімбурсації.

«Це рішення спрямоване на те, щоб забезпечити стабільний, зручний і передбачуваний доступ до ліків для пацієнтів із раком молочної залози. Оскільки лікування раку молочної залози через зменшення естрогенів триває роками, можливість отримати препарати поруч із домом – без прив’язки до поставок чи кількості ліків у конкретній лікарні – підвищує безперервність лікування та якість життя людей», – кажуть у МОЗ.

Перехід до моделі реімбурсації, кажуть у відомстві, також дозволяє оптимізувати систему закупівель: централізовані закупівлі зосереджуються на дорогих і високотехнологічних препаратах, а масові тривалі схеми лікування переходять у європейську логіку аптечної компенсації.

Зараз діє перехідний період – заклади охорони здоров’я продовжують використовувати раніше централізовано закуплені залишки цих препаратів до повного їхнього вичерпання.

Перелік доданих торговельних найменувань лікарських засобів можна знайти за цим посиланням.

У МОЗ нагадують алгоритм отримання «Доступних ліків»:

1.Зверніться до лікаря (терапевта, педіатра або сімейного лікаря), з яким укладено декларацію, та отримайте електронний рецепт.

2.Завітайте до аптеки з позначкою «Тут є Доступні ліки».

3.Отримайте ліки безоплатно або з частковою доплатою за е-рецептом.