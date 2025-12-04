Аби зберегти кістки міцними, треба правильно харчуватися

Після 50 років у жінок через гормональні зміни спостерігається природне прискорення втрати кісткової маси, зміни м’язової маси та вікове зниження засвоєння кальцію. Тож харчування у цей період є вкрай важливим для підтримки міцності кісток. Продукти, багаті на кальцій, вітамін D, магній, вітамін K та антиоксиданти, відіграють ключову роль у ремоделюванні кісток, захищають кісткову тканину та підтримують кращу щільність кісток з віком, кажуть дієтологи. Вони назвали Eatingwell п’ять продуктів, які обов’язково слід включати у раціон жінкам після 50 років.

1. Листова зелень.

Листова капуста, капуста кале та бок-чой забезпечують організм високобіодоступним кальцієм, а також магнієм та вітаміном К.

«Ці мікронутрієнти необхідні для ремоделювання кісток – щоденного відновлення кісток, яке підтримує їх міцність», – каже дієтологиня Мелінда Піатек.

Кальцій з зеленолистних овочів, таких як бок-чой та капуста, засвоюється легше, ніж кальцій з деяких інших продуктів. Вони також містять калій та антиоксидантні сполуки, які допомагають зменшити запалення та підтримувати загальне здоровʼя кісток. Дослідження показали, що вживання зелені, багатої на вітамін К, знижує ризик госпіталізації, повʼязаної з переломами у жінок старшого віку та допомагає покращити активацію остеокальцину – маркера міцності кісток.

2. Чорнослив.

Він багатий на рослинні поліфеноли – природні сполуки з антиоксидантними та протизапальними властивостями, які допомагають захистити клітини кісток від пошкодження.

«Чорнослив зменшує запалення та оксидативний стрес, уповільнює активність клітин, що руйнують кістки, та підтримує клітини, що будують нові кістки», – каже Мелінда Піатек.

Чорнослив також містить пребіотичні волокна, які підтримують здоровий кишківник, що, на думку експертів, також може бути пов’язано зі зміцненням кісток.

3. Жирна риба.

Жирна риба, така як сардини та лосось, має корисне поєднання поживних речовин для здоровʼя кісток, включаючи вітамін D та кальцій, які містяться у кістках. Вона також багата на Омега-3 жирні кислоти, які зменшують запалення.

«Сардини – це суперпродукт, багатий на вітамін D, який дуже важливий для засвоєння кальцію», – каже експертка з питань жіночого здоров’я Дженніфер А. Вагнер.

Омега-3 жирні кислоти також можуть допомогти зменшити резорбцію кісток – природний процес їх руйнування.

4. Молочні продукти з низьким вмістом жиру.

«Нежирні молочні продукти є одним із найефективніших способів задовольнити щоденну потребу в кальції», – каже Мелінда Піатек.

Кальцій є ключовою поживною речовиною для підтримки міцних кісток. Молочні продукти також забезпечують високоякісний білок і вітамін D (за умови збагачення), які підтримують здоров’я кісток.

Дженніфер А. Вагнер стверджує, що проціджений грецький йогурт особливо корисний, оскільки він є більш концентрованим джерелом кальцію та білка. 150 г такого йогурту забезпечує майже 15% рекомендованої добової норми споживання кальцію для жінок старше 50 років. Ферментовані молочні продукти, такі як йогурт та кефір, мають додаткові переваги. Недавні дослідження показують, що вони повʼязані з нижчим ризиком переломів у старших людей.

Воно є хорошим джерелом магнію, мінералу, який допомагає активувати вітамін D і підтримує щільність кісток. У 30 г гарбузового насіння міститься приблизно 150-156 мг магнію, що становить близько 37% від рекомендованої добової норми споживання магнію для дорослої людини. Деякі дослідження повʼязують недостатнє споживання магнію зі зниженням мінеральної щільності кісток, більшою втратою кальцію та вищим ризиком переломів.

Дієтологи також рекомендують жінкам після 50 років залишатися активними. Регулярні заняття, такі як ходьба, підйом сходами або біг підтюпцем, допомагають кісткам залишатися міцними. Дослідження показують, що силові тренування під час пременопаузи та ранньої постменопаузи можуть запобігти втраті як кісткової, так і м’язової маси.

Варто також дотримуватися протизапальної дієти: включати у раціон продукти, багаті на антиоксиданти, поліфеноли та корисні жири (фрукти, овочі, горіхи, оливкова олія, жирна риба). Ці поживні речовини підтримують ремоделювання кісток та корисні для загального кардіометаболічного здоровʼя. І обмежити вживання алкоголю, бо він може перешкодити ремоделюванню кісток і прискорювати втрату кальцію.