Сезон черешні стартував

Коли у продажу з’являються черешні, є відчуття, що вже літо, яка б погода у цей час не стояла. А у Львові вже можна купити черешні і вітчизняні, і імпорті. Закарпатську черешню на ринку «Шувар» 22 травня купували про 120 грн за кілограм. Ягоди з Греції та Туреччини дорожчі, їх продають у коробках по 3 кг за ціною 900 грн.

Черешні не лише смачні, а й неабияк корисні. Вони містять вітаміни, мінерали, інші поживні речовини, які поліпшують роботу кишківника, серця, імунної системи, борються з вільними радикалами тощо, каже фізіологиня, консультантка зі здорового харчування, авторка книжки «Що і скільки їсти» Ольга Дорош. І радить включати ягоди у раціон і дітям, і дорослим.

Чим і кому корисна черешня

«Червоні черешні отримують свій насичений колір завдяки антоціанам і містять багато поліфенолів. Ці хімічні речовини мають антиоксидантні властивості. Антиоксиданти захищають від запалення та борються з вільними радикалами, які можуть пошкоджувати клітини та сприяти розвитку хронічних захворювань, таких як рак, діабет та хвороби серця», – каже Ольга Дорош.

Вони місять вітаміни С, Е, B6, K, бета-каротин, калій, а також клітковину, що сприяє профілактиці закрепів, хвороб серця, підвищенню рівня цукру в крові тощо. Ці поживні речовини допомагають роботі кишківника, чинять позитивний вплив на імунну систему та згортання крові.

У жовтих черешнях, за словами експертки, антоціанів значно менше. Їхній колір формують переважно інші пігменти: каротиноїди, флавоноїди. Каротиноїди – це теж антиоксиданти. Деякі з них є попередниками вітаміну А, який важливий для зору, шкіри та імунної системи.

«Деякі дослідження показують, що червона черешня може допомагати людям із подагрою – станом, при якому через накопичення сечової кислоти виникає запалення й сильний біль у суглобах. Антиоксиданти та рослинні сполуки цих ягід можуть частково знижувати рівень сечової кислоти й запалення, тому деякі люди помічають менше загострень. Однак це не заміна лікуванню, а лише можливе доповнення до дієти й терапії», – наголошує експертка.

Люди використовують черешню і при серцевих захворюваннях, діабеті, остеоартриті та багатьох інших станах, хоч немає вагомих наукових доказів на підтвердження цього. Не зважаючи на це, 100–150 г черешень за день – хороша нагода поповнити організм поживними речовинами, каже консультантка.

Які поживні речовини є у черешнях?

У 100 г черешень є:

69 ккал;

0,9 г білків;

14,4 г вуглеводів;

0,4 г жирів;

2 г клітковини.

З якого віку черешню можна давати дітям?

За словами Ольги Дорош, сучасні рекомендації дозволяють вводити черешню у меню дитини з початком прикорму (близько 6 місяців) за умови готовності дитини до прикорму і в правильній подачі. Але давати дітям черешні, особливо малим, слід дуже обережно, бо ці ягоди часто є причиною задухи, тому дуже важлива безпечна подача.

Кому до черешні слід ставитися обережно?

Люди, які мають алергію на пилок берези або мають синдром оральної алергії до інших продуктів родини розоцвітих, можуть бути чутливими і до черешні, каже Ольга Дорош.

У людей із синдромом подразненого кишківника, здуттям ягоди можуть посилювати симптоми через високий вміст фруктози, сорбіту та ферментованих вуглеводів (FODMAP) і спровокувати газоутворення, здуття, спазми й діарею.

Ті, хто чутливий до саліцилатів, можуть реагувати на черешню болем у животі, здуттям або діареєю, особливо після великої кількості ягід.

Скільки черешні можна з’їсти за один раз без шкоди для здоров’я?

Є люди, які не можуть задовольнитися жменею черешень, бо від такої кількості ягоди не відчувають насолоди, вони можуть за один раз з’їсти якщо не кілограм, то близько до нього.

«Рекомендовано зʼїдати п’ять порцій продуктів з групи “Овочі й фрукти”. Одна порція – орієнтовно 80 г. 2–3 порції черешень за день цілком достатньо, щоб урізноманітнити раціон. Більша кількість черешень може викликати здуття навіть у цілком здорових людей, тому треба стежити за індивідуальними реакціями. Для дітей різного віку порція – це їхня жменька», – каже консультантка з харчування.

Сезон черешні лише стартував, до імпортної і закарпатської, невдовзі додасться і місцева, львівська. Тож буде час поласувати нею досхочу і поповнити організм вітамінами, мінералами та іншими поживними речовинами.