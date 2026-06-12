Хлопчик народився здоровий з вагою 2800 г

Спеціалісти лікарні св. Анни допомогли 46-річній львів’янці, у якої діагностували фіоброміому матки, народити здорового первістка. Вони подбали і про безпечні пологи, і видалили гігантську фіброміому. Деякі з її п’яти вузлів розрослися аж до 25 сантиметрів завдовжки.

Львів'янка Тетяна вже змирилася з думкою, що їй не судилося бути мамою. Тож вагітність стала повною несподіванкою для подружжя. Та дуже швидко до радості додалася і тривога. Під час першого УЗД лікарі виявили у жінки супутню патологію – фіброміому матки, повідомили у лікарні.

Фіброміома – це доброякісна пухлина з м'язових клітин матки. Її небезпека під час вагітності полягає в тому, що через потужні гормональні зміни фіброміома може стрімко рости. Це створює серйозні ризики і для матері, і для дитини: загрозу викидня, порушення живлення плода або ж ризик сильної кровотечі під час пологів.

На щастя, попри активний ріст пухлини, вагітність проходила добре. Зважаючи на всі ризики, завідувач відділення Акушер-гінеколог Михайло Івасівка з командою провели кесарів розтин на 38-му тижні вагітності.

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На момент втручання фіброміома сягала вже гігантських розмірів. Деякі з п’яти вузлів були 25 см завдовжки.

«Операція минула успішно: на світ з'явився здоровий хлопчик з вагою 2800 г.Під час хірургічного втручання нам вдалося також успішно видалити всі міоматозні вузли та зберегти репродуктивне здоров'я жінки», – каже Михайло Івасівка