Ртутний термометр з сечового міхура хірурги видалили

Урологи Університетської лікарні ЛНМУ під час обстеження 42-річної пацієнтки виявили незвичне стороннє тіло у сечовому міхурі – ртутний термометр. Він спровокував у жінки низку серйозних ускладнень, тож її чекає тривале поетапне хірургічне лікування.

З ртутним термометром у сечовому міхурі жінка жила вісім років. А нещодавно звернулася до урологів зі скаргами зі скаргами на біль унизу живота, часті позиви до сечовипускання та підтікання сечі. Під час обстежень пацієнтки лікарі і виявили нетипову знахідку, повідомили у лікарні.

«Під час ультразвукового дослідження ми побачили в сечовому міхурі утворення, схоже на великий камінь зі стержнем усередині. Щоб точно з’ясувати природу цього утвору, скерували жінку на комп’ютерну томографію. Саме КТ дала чітку відповідь: у сечовому міхурі знаходився ртутний термометр, який за роки повністю інкрустувався каменем», – каже уролог Василь Матвіїв.

Нетипову знахідку у пацієнтки виявили під час КТ

Камінь, що утворився навколо стороннього тіла, спричинив чимало ускладнень: пролежінь стінки сечового міхура та призвів до формування міхурово-піхвової нориці. Пацієнтка потребує поетапного хірургічного лікування, а її відновлення буде тривалим. На першому етапі лікарі видалили стороннє тіло разом із каменем. Після загоєння рани та усунення інфекційного процесу пацієнтці проведуть реконструктивне втручання для ліквідації нориці.

За словами уролога, будь-яке стороннє тіло в сечовому міхурі з часом призводить до утворення каменів і стає причиною хронічних симптомів. Тому важливо не відкладати візит до лікаря та обстеження при тривалому дискомфорті чи порушенні сечовипускання.