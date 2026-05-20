Пацієнтка з хірургом (зліва направо) Яковом Ураповницьким і завідувачем невідкладної хірургії Маркіяном Верхолою

Хірурги Університетської лікарні ЛНМУ (кампус Мар’яна Панчишина) врятували 47-річну львів’янку, в якої після видалення жовчного міхура, в організмі залишився невеликий жовчний камінець. Жінка жила з ним 19 років і про це не знала, аж поки він не спровокував гнійний процес в організмі.

Жінка звернулася по допомогу до лікарів через велике загноєння на животі справа. Спершу все виглядало як флегмона – гостре гнійне запалення тканин із сильним набряком, та болю і температури, що зазвичай буває у таких випадках, не було, аналізи також були в нормі. Під час операції хірурги видалили гній і почистили рану, але проблема не зникла, рана відкривалася знову і знову, повідомили у лікарні.

Повторні МРТ та КТ не давали чіткої відповіді, чому запалення постійно повертається. Та після детального аналізу історії хвороби жінки, лікарі звернули увагу на операцію, яку провели 19 років тому. У 2007 пацієнтці видалили жовчний міхур з камінням. Причина постійних загноєнь крилася у маленькому жовчному камінці, розміром 15 мм, який залишився в організмі і з яким жінка жила весь цей час. Саме він спричинив гнійний процес, запалення та норицю.

Під час втручання хірургам вдалося знайти цей камінець і видалити. Через три дні пацієнтку виписали з лікарні. Тепер вона зможе жити і не боятися постійних ускладнень.