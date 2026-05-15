Лікарі тиждень боролися за життя львів'янки, але врятувати її не вдалося

До Львівської обласної інфекційної лікарні у квітні госпіталізували 47-річну мешканку Львова, яка скаржилася на головний біль, запаморочення, епізоди втрати свідомості, задишка у стані спокою, блювання, температура 39 °С, сухість у роті, втрата апетиту та висип на шкірі. У жінки діагностували одну з найнебезпечніших форм менінгококової інфекції – менінгококцемію. Упродовж тижня лікарі боролися за її життя, однак врятувати пацієнтку не вдалося, повідомили 15 травня у Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб.

«Цьогоріч у Львівській області зареєстровано три випадки менінгококової інфекції: одужали 10-річна дитина та 29-річний чоловік. На жаль, 47-річна жінка померла», – сказано у повідомленні.

Торік на Львівщині на це захворювання хворіли троє дітей віком до 4 років. Летальних випадків не було. Попередній летальний випадок від менінгококової інфекції на Львівщині зафіксували у 2024 році, тоді померла 10-місячна дівчинка із Самбірщини. Загалом в Україні у 2025 році зареєстровано 128 випадків менінгококової інфекції.

У чому підступність менінгококової інфекції?

Менінгококова інфекція – це гостра інфекційна хвороба, яку викликає бактерія Neisseria meningitidis. Медики кажуть, що вона передається повітряно-крапельним шляхом: під час кашлю, чхання чи розмови, особливо у закритих приміщеннях та при тісному контакті. Джерелом інфекції може бути як хвора людина, так і носій бактерії, який не має жодних симптомів.

Менінгококова інфекція може проявлятися по-різному: від легких симптомів, схожих на застуду, до важких форм – менінгіту (запалення оболонок головного мозку) та менінгококцемії, коли збудник потрапляє у кров. Саме ця форма є особливо небезпечною через стрімкий розвиток і високий ризик смерті.

Симптоми захворювання:

• сильний головний біль;

• висока температура тіла;

• нудота, блювання;

• слабкість;

• висип на шкірі.

Для менінгококцемії характерні крововиливи різних розмірів, які не зникають при натисканні.

При появі цих симтомів лікарі радять якнайшвидше звернутися до лікаря. Менінгококова інфекція може прогресувати дуже швидко. Важливо не допустити поширення інфекції, контактних осіб обстежують та призначають їм профілактичне лікування.

Чи є вакцини від менінгококової інфекції?

У Центрі кажуть, що в Україні зареєстровані такі вакцини проти менінгококової інфекції:

• «Німенрикс» (Nimenrix) та «Менактра» (Menactra) — захищають від менінгококів серогруп A, C, W та Y;

• «Бексеро» (Bexsero) — вакцина проти менінгококів серогрупи B, яка є однією з найпоширеніших.

Тим, хто хоче вакцинуватися від цього захворювання, варто звернутися до сімейного лікаря або педіатра.